Matt Pokora déçu, il annonce une mauvaise nouvelle à ses fans

L’épidémie de COVID 19 qui a frappé le pays, obligeant le gouvernement français a mettre en place de mesures drastiques – et inédites – de confinement a durement pénalisé plusieurs secteurs professionnels, dont celui de la culture.

Les cinémas, théâtres, salles de spectacles et autres musées ont du fermer leur porte, faisant perdre des millions de dollars à certaines boîtes de production comme Disney, qui avait mis sur la table plusieurs millions pour promouvoir la sortie de gros films, comme Mulan.

Mais les chanteurs sont également durement touchés par ces mesures, à l’instar de Matt Pokora.

Les chanteurs privés de tournée

Chaque année, après la sortie d’un album, l’artiste lance généralement une tournée nationale (voire internationale) pour défendre ses derniers titres.

Ce devait être le cas de Matt Pokora en 2020 avec son Pyramide Tour, une série de concerts à grand spectacle qu’il se faisait une joie de présenter à ses fidèles admirateurs. Mais en raison des mesures prises par le gouvernement, il annonça tristement en mars qu’il était dans l’obligation de décaler les dates de ses concerts.

Les fans ont donc du prendre leur mal en patience, puisqu’ignorant quand les concerts pourront avoir lieu – les citoyens ont avancé à l’aveugle pendant plusieurs semaines, sans savoir quand ni comment le retour à la normale serait possible.

Le chanteur annonce l’annulation d’un concert important

Sur Instagram, le chanteur a annoncé une bien triste nouvelle. Son concert à L’Accord Arena qui devait initialement se tenir le 14 mars avant d’être reporté au 19 juin est finalement tout bonnement annulé.

Conscient que ses fans seront sans doute très déçus, il explique que cela fait six mois qu’il est le premier attristé par la situation, lui qui se faisait une joie de retrouver son public. Il clame avoir fait tout son possible avec son équipe pour assurer ce concert, mais que les bouleversements provoqués par l’épidémie l’empêchent de maintenir la date.

Cependant, le concert qui se tient au même endroit le 15 septembre est pour le moment maintenu – on insiste bien sur « pour le moment ». Et bonne nouvelle pour ses fans déçus, il reste encore quelques places.

Le chanteur avait demandé de l’aide à Emmanuel Macron

Dans une lettre ouverte, Matt Pokora avait demandé à Emmanuel Macron de prendre conscience des conséquences économiques que provoquait le confinement dans le milieu culturel.

Car si la tournée de Matt Pokora est annulée, ce sont des centaines de personnes, des travailleurs de l’ombre, ceux chargés d’assurer le bon fonctionnement de ces spectaculaires show, qui se retrouvent en grosse difficulté financière.

Excédé et déçu, le chanteur de Les planètes avait essuyé une petite polémique après avoir parlé du COVID-19, sous-entendant que le gouvernement nous cachait quelque chose. Des propos sortis dans un moment de tension pour le chanteur. Son capital sympathie reste bien intact, contrairement à une Kim Glow qui a relayé des propos complotistes, le chanteur reste toujours aussi apprécié.

Matt Pokora demande justice pour George Floyd

Le chanteur français fait parti de ces célébrités qui se sont publiquement indignés de la mise à mort honteuse et inhumaine de George Floyd, un afro-américain assassiné par un policier blanc lors d’un contrôle de police à l’extrême – et inutile autant qu’infondée – violence.

Le chanteur a partagé en story Instagram une pétition pour soutenir George Floyd, en espérant qu’il serve de triste exemple pour que ce genre de comportements cesse une bonne fois pour toute.

L’acteur doit certainement être d’autant plus impliqué dans la cause que sa compagne et mère de son enfant Christina Millian est cubaine. Or, les non-blancs sont stigmatisés aux États-Unis et la belle jeune femme a sans doute du souffrir du racisme dans sa vie.

A l’image de Beyonce, Matt Pokora rejoint donc ce combat qui ébranle actuellement les USA, et qui trouve des répercussions en France avec le parallèle fait avec la triste affaire d’Adama Traoré. Dans le pays de Molière, des manifestations ont également lieu, pour lutter contre les violences policières et le racisme, encore trop présent, dans des sociétés qui devraient pourtant être civilisées.

Matt Pokora compte sur ses fans pour signer la pétition et faire avancer les choses, et il semble évident qu’il leur rendra la pareille lors de ses concerts, lui qui doit avoir hâte de retrouver ceux qui lui envoient de l’amour depuis des années.