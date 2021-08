Mathieu (L’amour est dans le pré) : Le candidat annonce à ses fans avec grande tristesse la perte d’un être cher à lui !

Le dimanche 29 août dernier, c’est un Mathieu complètement abattu qui s’est montré sur les réseaux sociaux. En effet, l’époux d’Alexandre dans la célèbre émission ‘’L’amour est dans le pré’’ vient de perdre une merveille de sa vie. Il s’agit de son adorable chien Kiwi. L’homme ne s’y attendait pas du tout, et cette perte est survenue d’une façon assez violente. On vous en dit plus dans la suite.

Un immense vide quand on perd un cher compagnon

Lorsque vous perdez un compagnon à quatre pattes, le vide que cette perte laisse n’est pas du tout moindre. D’ailleurs, plusieurs stars pourront le confirmer si on s’en remet aux nombreuses confidences qu’elles ont réalisées depuis le début de cette année. Karine Le Marchand avait perdu sa petite chienne Rose le 2 janvier dernier à la suite d’un accident. On peut citer également Julien Courbet, Christophe Dechavanne ou Alessandra Sublet qui ont vécu les mêmes émotions.

Qu’il s’agisse de vieux compagnons ou de nouveaux êtres adorables, la douleur reste identique. Alessandra Sublet, l’ex-épouse de Clément Miserez avait publié en juin dernier des mots très touchants dans ce même contexte. Son message montrait à quel point l’attachement à un chien peut être immense. Elle venait de perdre son chien Max après 16 ans passés à ses côtés.

Le dimanche 29 août, c’est Mathieu, l’éleveur de taureaux de Camargue qui en a fait les frais. L’homme a été obligé de partager sa peine avec ses fans, car elle était insupportable. Très inséparables, Mathieu et son chien Kiwi étaient passés de nombreuses fois à l’antenne de L’amour est dans le pré. C’est avec un air totalement triste que l’époux d’Alexandre a fait part d’une disparition soudaine et violente à sa communauté.

Une intense douleur

L’agriculteur s’est exprimé sur Instagram, où on pouvait imaginer sa situation. « Ta mort violente cette nuit me dévaste, à à peine 6 ans ». Selon les propos de Mathieu, Kiwi était la prunelle de ses yeux et était toujours près de lui. Le chéri d’Alexandre a préféré ne pas entrer dans plus de détail pour expliquer les tragiques circonstances de la mort de son chien.

Cependant, Mathieu a bien l’air de culpabiliser, se reprochant de ne pas avoir pu offrir à Kiwi la protection idéale. Pour finir, Mathieu a complété son post avec un cliché de lui qui gardait kiwi dans ses bras. Cette disparition n’a pas touché Mathieu uniquement, mais ses fans compatissent pleinement à sa douleur.

L’éleveur de taureaux a reçu une immense vague d’amour dans les commentaires qui ont suivi sa publication. Il pourra compter néanmoins sur le soutien de son mari Alexandre dont il a fait la rencontre dans l’émission. Les deux ex-candidats sont très amoureux, et n’ont pas tardé à s’unir un an après leur rencontre. Le couple souhaite fonder une famille et a même déjà entamé les procédures.

On espère que Mathieu pourra vite se relever de ce drame et que Alexandre saura combler le vide laissé par Kiwi.