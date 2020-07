Mask Singer saison 2 : Edouard Philippe pourrait participer à l’émission ?

En ce vendredi 3 juillet, Camille Combal s'est affiché sur le tournage de la saison 2 de Mask Singer et n'a pas hésité à faire un clin d'oeil à notre ancien Premier Ministre sur Instagram.

Le tournage de la saison 2 de Mask singer a débuté ce vendredi 3 juillet en présence de son animateur Camille Combal. En effet, quelques jours après avoir rendu l’antenne de sa matinale Virgin Tonic sur Virgin Radio, l’animateur est de nouveau au travail. Un tournage un peu particulier à cause de la crise liée au coronavirus, en effet, cette saison, l’émission se déroulera sans public !

Le début de ce nouveau tournage est l’occasion parfaite pour l’animateur de faire un petit peu de pub au programme et d’attiser la curiosité du public ! Dans une de ses story Instagram, Camille Combal évoque d’ailleurs la présence potentielle d’un homme politique parmi les célébrités masquées ! En direct du plateau, où se déroulent les répétitions, l’animateur farceur en a profité pour glisser un petit clin d’oeil à notre ancien Premier Ministre :

« Aujourd’hui commencent les répétitions de Mask singer, et juste aujourd’hui Edouard Philippe démissionne ! J’en dis pas plus, peut-être dans le loup ? »

Un beau teasing de la part de l’ancien collaborateur de Cyril Hanouna qui promet encore une saison riche en rebondissements !

Le nouveau programme phare de TF1

Ce divertissement lancé par TF1 en novembre 2019 a fait le buzz l’année dernière !

Le concept de cette émission, venu des Etats-Unis, est simple. Des célébrités, masquées et déguisées dans des costumes de mascottes, interprètent des chanson face à un jury qui doit deviner, à la voix, qui se cache sous le déguisement d’animal. L’année dernière, le jury composé des humoristes Kev Adams et Jarry, de l’animatrice Alessandra Sublet et de la chanteuse Anggun avait parfois eu du mal à découvrir le chanteur mystère.

L’an dernier, c’est l’animatrice Laurence Boccolini qui avait remporté la victoire avec son costume de licorne, révélant à la France entière une voix incroyable. La licorne avait en effet mis le feu au plateau à chacune de ses prestations, le jury lui conseillant même d’aller chanter directement dans The Voice. A la suite d’un duel final entre la licorne et l’aigle, nous avions pu découvrir l’animatrice de 57 ans très émue d’avoir remporté Mask Singer, elle qui aurait rêvé de pouvoir devenir chanteuse depuis son plus jeune âge.

Si les premiers épisodes de la saison avaient été un franc succès pour TF1, l’audience s’était ensuite peu à peu réduite au fil des diffusions, notamment à cause d’un casting très critiqué et de nombreux spoils qui avaient gâché le suspense, atout majeur du programme.

Au niveau du casting notamment, nous nous souvenons des critiques concernant des célébrités impossibles à reconnaitre du fait qu’elles n’étaient pas connues de tous et parfois peu médiatisées. Il semblerait donc que pour cette nouvelle saison, Mask Singer ait décidé de résoudre ce problème en misant tout sur la qualité du casting.

Et cette année, les équipes se font encore plus discrètes quant à la composition de l’équipe de chanteurs, garantissant ainsi une saison avec moins de spoils que celle de l’année dernière.

Camille Combal se consacre maintenant uniquement à la télé

Un nouveau tournage qui doit en tout cas faire du bien à Camille Combal, suite au choix difficile qu’il a dû faire récemment. En effet, propulsé par TF1 comme jeune animateur sur plusieurs programmes phares de la chaine comme « Qui veut gagner des millions ? » ou encore « Danse avec les stars », l’animateur n’a pas eu d’autres choix que de stopper certaines collaborations pour se concentrer sur l’aspect télévisuel de sa carrière. En effet, Camille Combal a annoncé fin juin rendre l’antenne de sa matinale sur Virgin Radio, sur laquelle il officiait depuis 6 ans.

« On a vécu plein de trucs. On a partagé les matinées quand vos enfants étaient en retard, peut-être quand vous avez emmené Léa à la maternité, on était là (…) dans les bons comme les mauvais moments, j’espère qu’on a réussi à vous faire sourire (…) Merci à vous tous »

L’animateur n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes en quittant la radio, des larmes de joie selon lui , heureux d’avoir passé 6 belles années en compagnie de ses auditeurs, même s’il dit maintenant « avoir besoin d’autre chose ».