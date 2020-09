Marlène Schiappa : Elle nous donne la raison de son refus de participer à l’émission Fort Boyard !

Marlène Schiappa est l’une des personnalités politiques du gouvernement d’Emmanuel Macron les plus connues. Celle qui officie en tant que secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations depuis 2017 est beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux.

Son comportement, ses prises de parole, ses choix d’intervention dans les émissions, son maquillage, ses tenues : rien n’échappe à ses détracteurs qui se font un malin plaisir à les critiquer. Dernièrement, c’est en marge de la nomination de Gérald Darmanin qu’elle a connu le bad buzz.

Marlène Schiappa applaudit Gérald Darmanin : un scandale pour les internautes

Lors de la polémique autour des César et les nominations de Roman Polanski, Marlène Schiappa a plusieurs fois été interpellée par les journalistes qui souhaitent avoir son avis. Si elle ne travaille pas au Ministère de la Culture, son avis restait cependant important, compte tenu de son travail au sein du Gouvernement.

Celle-ci avait alors indiqué que jamais elle n’applaudirait un homme accusé de viol. Et pourtant, c’est la même femme qui a applaudit la nomination de Gérald Darmanin, pourtant au centre d’une enquête qui le vise pour viol.

La femme politique s’était défendue, expliquant d’abord qu’elle comprenait la question. C’est dans le JDD qu’elle a alors mis en avant le fait que Gérald Darmanin a vu ses accusations aboutir par trois fois à des non-lieux.

Marlène Schiappa invitée à participer à Fort Boyard

La secrétaire d’État est cependant consciente de tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux la concernant. Sa position de femme au Gouvernement ne lui félicite guère la tâche, internet étant (encore) peuplé de nombreuses personnes misogynes qui n’hésitent pas à critiquer des personnalités sous le seul prétexte qu’elles sont des femmes.

C’est pour cela qu’elle a refusé de participer à l’émission culte de France Télévision, qui a vu son lancement battre un record vieux de 10 ans, en grande partie grâce à la présence de Claude (Koh Lanta) au casting : « J’ai été invitée à participer à Fort Boyard. J’ai pris la décision de ne pas y aller, alors que ça m’aurait vraiment amusée« .

Selon elle, sa participation aurait été « la porte ouverte au lynchage »

Marlène Schiappa se justifie d’avoir répondu par la négative en ces mots aux colonnes de Télé Loisirs : « Je me suis dit : c’est la porte ouverte au lynchage. Sur les réseaux sociaux, on surinterprète tout, il n’y a plus de recul« .

Elle revient alors sur un évènement survenu l’été dernier qui l’a vraisemblablement marqué : « J’ai été lynchée sur les réseaux sociaux car je me suis rendue sur les plateaux de BFMTV en robe, une robe sobre pour moi, mais apparemment ‘digne de la télé-réalité’ pour les gens… Si vous avez du rouge à lèvres et un décolleté, cela signifie que vous êtes bête ? On ne sait pas que vous pouvez avoir des responsabilités, réfléchir, aimer lire et apprécier la philosophie… »

Marlène Schiappa met en avant une problématique encore trop présente dans nos sociétés : celle de l’objectification de la femme, qui n’est évidemment pas la même chez l’homme.

Marlène Schiappa critiquée pour s’allier à Cyril Hanouna

La Secrétaire d’État avait également connu un gros bad buzz, non pas à cause de sa tenue, mais de par sa présence dans l’émission Balance Ton Post. Cyril Hanouna a décidé de créer cette émission de deuxième partie de soirée centrée sur des débats d’actualité.

Il a été l’un des premiers à médiatiser la crise des gilets jaunes, invitant des citoyens français parler de leur vie sur un plateau de télévision. Marlène Schiappa avait accepté son invitation de participer à un débat avec le but donné de conclure l’émission avec plusieurs propositions qu’elle apporterait directement à Emmanuel Macron.

Mais sa présence aux côtés de la star de C8 n’a pas plu aux internautes qui trouvent ce choix curieux et n’ont pas hésité à le dire, critiquant la femme politique qu’elle est de venir dans une émission qu’il considère comme appartenant au genre du divertissement. Cela n’empêchera pas la création de Cyril Hanouna de revenir à la rentrée et de proposer toujours plus de débats de société.