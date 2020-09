Marisol Nichols (Riverdale) : elle est agent du FBI et traque les prédateurs !

Comme vous le savez sans doute, Internet est un outil merveilleux, mais il est aussi dangereux. Derrière un profil peut malheureusement se cacher un être abject, un prédateur sexuel, un violeur, un pédophile… La vigilance est alors de mise alors que les réseaux sociaux prennent une ampleur conséquente. Il est aujourd’hui très facile de tromper les internautes avec de fausses photos ou de faux profils. Marisol Nichols a donc décidé d’utiliser ses talents pour aider le FBI. Cette information pourrait donc vous choquer.

Elle est donc actrice dans la série Riverdale, les amateurs ont notamment pu la découvrir dans le rôle d’une mère depuis le début de la saison 1. En parallèle, lorsqu’elle n’est pas sur les plateaux de télévision, elle enfile son second costume, celui de l’infiltré pour le FBI. Cet agent a donc la lourde tâche de traquer les prédateurs sexuels en se faisant passer pour de petites filles. En effet, avec un peu de savoir-faire et une bonne technique, il est relativement facile de repérer les pédophiles ou les prédateurs sexuels puisqu’ils utilisent toutes les technologies à leur disposition : Facebook, Instagram, Twitter, sites de rencontres…

Marisol Nichols has been secretly working as a undercover agent with the FBI in the fight against sex trafficking whilst playing Hermione Lodge on ‘RIVERDALE’

Her story as an undercover agent will be made into a TV series by Sony Pictures Television.

(Source: Deadline)

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 31, 2020