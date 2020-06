Marine Lorphelin séparée de son chérie ? Pourquoi ils ne se voient plus depuis six mois !

L'ancienne Miss France est en couple avec Christophe depuis plusieurs années et semble très heureuse. Pourtant, les deux amoureux ne se sont pas vus depuis six mois, une période très difficile pour la jeune femme qui s'est confiée sur Twitter.

A cause de l’épidémie de la COVID-19, le Gouvernement Français a du mettre en place des mesures drastiques de confinement. Les citoyens ont de cette manière été privés de leurs proches et nombreux furent les couples à ne pas avoir pu (ou voulu) passer ce confinement de 55 jours ensemble. Une situation inédite et exceptionnelle qui met à rude épreuve la solidité d’une relation.

Marine Lorphelin : Miss France et membre du personnel hospitalier

S’il y a bien une ancienne Miss France qui peut être utilisée en contre-exemple de ceux qui argumentent en disant qu’elles sont uniquement belles, c’est bien Marine Lorphelin. Lorsqu’elle a remporté le concours de beauté, la jeune femme était étudiante en médecine, après avoir eu le concours de la PACES du premier coup.

Durant son année de Miss France, elle a marqué les citoyens de par sa beauté, évidemment, mais aussi de par son intelligence. Toujours présente dans la sphère médiatique (vous l’avez notamment vu dans Le Grand Concours), la jeune femme n’a pas mis de côté sa passion initiale et travaille en pédiatrie.

Marine Lorphelin au front pendant l’épidémie

Comme toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, ces derniers mois ont été très éprouvants pour la jeune femme. Les charges de travail étaient conséquentes, le sommeil mis de côté. Les docteurs et infirmières ont mis toute leur énergie au service des malades, pour que la France compte le moins de morts possibles.

Marine Lorphelin a donc vécu des dernières semaines pénibles, comme elle indique sur Twitter. Un message qui n’a pas manqué d’inquiéter ses fans :

« Je commence aujourd’hui un mois intense en service (pédiatrie générale)… et je suis déjà épuisée. Le contre coup des derniers mois éreintants ? Pas eu de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde« .

Un message qui témoigne de sa fatigue et d’un moral qui n’est pas au top. Et malheureusement pour elle, Marine Lorphelin ne peut pas compter sur la présence physique de son compagnon.

Christophe vit en Nouvelle-Calédonie

Marine Lorphelin et Christophe composent depuis des mois avec une relation à distance, l’ancienne Miss France vivant à Paris et son chéri en Nouvelle-Calédonie. Mais avec les mesures de confinement et la fermeture des frontières, cette relation à distance commence à peser sur le couple. Depuis six mois, ils n’ont pas pu se voir.

Christophe a d’ailleurs publié un touchant message sur son compte Instagram, montrant que malgré la distance, il est toujours aussi fou amoureux d’elle : « J’ai brillé par mon absence ces six derniers mois. J’ai hâte de te retrouver et je compte les jours. Tu me manques. Je t’aime« .

Un message qui est allée droit au coeur de la jeune femme et qui a su la réconforter. Elle n’a d’ailleurs pas tarder à lui répondre, avec tout son amour : « Mais non mon ange, tu as brillé par ta patience et ton écoute. Je t’aime« . On espère pour eux qu’ils se retrouveront très vite et qu’ils profiteront au mieux des moments passés ensemble, dans cette période propice à l’anxiété.

Les parents de Marine Lorphelin sont inquiets pour elle

Si les fans de Marine Lorphelin ont montré toute leur inquiétude après ce message écrit sur Twitter, les parents de la jeune femme sont eux très inquiets depuis des mois. Ils ont en effet peur pour la santé de leur fille, elle qui travaille dans un hôpital et qui était donc sur le front face à ce nouveau virus invisible et mortel.

Le père de Marine était en effet invité dans l’émission Ça commence aujourd’hui, présentée par Faustine Bollaert. Sans détour, il a parlé de ses craintes concernant la santé de sa fille : « J’ai eu très peur, mais c’est mon tempérament, c’est comme ça. C’était assez compliqué, oppressant au début de la crise. On a eu une semaine où on n’était pas à l’aise, où on se demandait de quel côté ça allait pencher, qu’est-ce qui allait se passer. On a compris tout de suite que ça prenait de l’ampleur.«

La jeune femme n’a pas annoncé publiquement comme certaines personnalités avoir contracté le virus, on imagine donc qu’outre la fatigue, elle se sent bien. On espère pour l’ancienne Miss France qu’elle pourra se reposer cet été et retrouver son amoureux.