Marine Lorphelin mariée avant la fin de l’année ? Elle répond

Elle a dit oui ! Mais pas officiellement, du moins pas encore. Marine Lorphelin espère pouvoir se marier avec son compagnon Christophe Malmezac, cette année. Mais dans un mariage, tout n’est pas toujours facile. Ne dit-on pas « Pour le meilleur et pour le pire » ?

Un report, mais pas de date

La crise du coronavirus aura fait beaucoup de déçus. Entre les personnes qui ont vécu un confinement seule ou en famille, cette période n’a pas toujours été simple. Pour les mariages, c’était plutôt une catastrophe. Beaucoup de futurs mariés ont dû renoncer à se dire oui devant l’autel ou devant leurs familles et amis. Une situation inédite et pour le moins difficile qu’a notamment vécue Marine Lorphelin. Fiancée en 2019, l’ex-Miss France a elle aussi été contrainte d’annuler l’heureux événement. Dans une séance questions-réponses sur sa story Instagram, en retour de vacances, l’étudiante en médecine a répondu à la question que tout le monde se posait : « Le mariage c’est pour quand ? » Une réponse malheureusement décevante pour toutes les personnes qui rêvaient de voir la belle brune en robe blanche. « Malheureusement nous avons dû le décaler… à une date incertaine (mais qu’on espère pas trop lointaine). Le covid nous empêche de réunir nos familles. Donc on n’a pas le choix que d’être patients. »

Des fiançailles presque secrètes

Les fiançailles de Marine Lorphelin étaient presque passées inaperçues. En décembre dernier, lors d’un reportage sur C8, sur les reines de beauté, « L’incroyable destin des Miss », on apprenait l’engagement de la jolie brune. Lors d’une soirée organisée par une marque donc Marine Lorphelin est l’égérie, Sonia Rolland, elle aussi présente pour l’occasion, dévoile alors un secret bien gardé : « J’ai appris que tu vas te marier« , souffle la Miss France 2000 à l’oreille de l’étudiante. Si cette dernière avait confirmé, elle n’avait pourtant pas officialisé la chose sur les réseaux sociaux. C’est donc plus d’un mois après que les internautes ont pu en avoir la confirmation, avec un post simple, mais très tendre de la part de Marine Lorphelin. « Against all odds. 💍 Le destin a tout fait pour que l’on se rencontre. Et il avait raison ❤. #engaged #enversetcontretout #myeverything »

Qui est son futur mari ?

Son idylle avec Christophe Malmezac, Marine Lorphelin l’a vu naître à Tahiti. En vacances entre Miss, sur l’île polynésienne en juin 2014, la jeune femme, alors âgée de 21 ans rencontre le beau Christophe lors d’une soirée organisée par Mareva Galanter, Miss France 1999. Un coup de foudre et quelques années plus tard, les voilà fiancés. Christophe Malmezac, conseiller en investissements financiers, est aussi un guitariste et un chanteur accompli. Le beau brun fait partie d’un groupe : les Apple Jacks, avec lequel il se produit régulièrement dans des bars de Tahiti. Très sportif le futur mari de Marine Lorphelin semble être un soutien de taille pour la jeune femme qui ne tarit pas d’éloges sur son compagnon. « 6 ans de bonheur démesuré, de partages, mais aussi de sacrées épreuves. Ces derniers mois l’ont été. Mais tu es mon roc. Il me tarde de te retrouver baby love », avait-elle écrit en juin dernier sur Instagram. Une relation longue distance réussie, ne manque plus que le mariage !