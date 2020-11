Marine Lorphelin : La Miss France 2013 annonce une grande nouvelle à ses fans… Elle a pris une décision surprenante pour ses études !

Marine Lorphelin, celle qui fut la gagnante du concours de beauté Miss France en 2013 est en train de traverser une période compliquée. D’abord, elle avait été en ligne de front pour s’occuper des malades lors de la première vague de contamination causée par la pandémie du coronavirus. Ensuite, elle a dû rester séparée de son chéri Christophe Malmezac pendant de long mois puisque ce dernier vivait en Tahiti. La jeune femme de 27 ans avait même été contrainte de reporter son mariage à cause de la pandémie. On peut comprendre que cette année fut assez dure pour la belle brune. C’est pour se retrouver et se recentrer sur d’autres projets que l’ancienne reine de beauté a pris une décision bien effarante pour ses études. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) le 21 Oct. 2020 à 3 :43 PDT

Marine Lorphelin fait une pause dans ses études

C’est sur Instagram que Marine Lorphelin a décidé de s’expliquer en toute franchise avec ses followers à propos de ses projets. La jeune femme a décidé de faire une pause dans son année de médecine afin de poursuivre d’autres objectifs. « Les yeux dans les yeux. J’ai toujours été transparente avec vous alors voici le choix que j’ai fait pour les prochains mois. J’ai décidé de prendre ce qu’on appelle ‘une disponibilité’, c’est-à-dire une pause dans mon internat de médecine », avait commencé l’ancienne Miss.

Les difficultés qu’elle a traversées ces derniers mois lui ont permis de se rendre compte qu’elle ne prenait pas trop en compte sa vie personnelle et son couple à cause de ses études et autres activités. C’est donc la raison pour laquelle elle a décidé de prendre cette pause. La jeune femme sait désormais qu’elle doit prendre du temps pour elle-même et pour son couple.

Déjà qu’il est difficile pour elle de se rapprocher de sa famille à cause de la COVID, elle ne voudrait pas que ses études affectent également sa vie de couple. Ce qui importe à Marine Lorphelin, ce sont ses proches, son couple et ensuite son internat.

Elle reçoit le soutien des autres Miss

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) le 4 Nov. 2020 à 3 :43 PST



Actuellement, en plus d’être dans l’élaboration de sa thèse, la jeune femme est également en train d’effectuer un stage. Par ailleurs, ses autres activités lui prennent beaucoup trop de temps. Avec cette disponibilité qu’elle s’est permise, la jeune femme espère qu’elle aboutira à une réussite aussi personnelle que professionnelle. Elle voudrait suivre une formation en anglais, faire de la lecture, organiser son mariage, mais rassure cependant qu’elle sera toujours active sur les réseaux sociaux.

À la lecture de ces quelques mots écrits par Marine Lorphelin, certaines de ses amies porteuses de la couronne de Miss France ont tenu à lui apporter tout leur soutien et leur réconfort. Elles se sont exprimées dans les commentaires à travers des messages affectueux. De toute évidence, elles sont toutes d’avis pour cette décision que la jeune femme a prise.

« Trop trop belle. Tu es la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi » avait écrit la Miss France 2015, Camille Cerf. Son message fut suivi de celui de Malika Ménard, Miss France 2010. Un autre commentaire qu’on ne pouvait pas manquer de remarquer est celui de sa petite sœur Lou-Anne Lorphelin qui compte bien remporter le prochain concours de Miss France.