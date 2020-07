Marine El Himer, mensonges grave, chirurgie – Une nouvelle réponse cinglante sur Instagram après de nombreuses critiques !

Marine El Himer ne souhaite pas forcément s’attarder sur ses lèvres, car elle a succombé à l’appel de la chirurgie esthétique.

La participante des Apprentis Aventuriers 5 a décidé d’utiliser son compte Instagram pour un répondre une fois pour toute. Il faut savoir que les candidats de téléréalité sont très suivis par les internautes et Marine El Himer est très sollicitée au même titre que Milla Jasmine et Mujdat qui sont en Thaïlande.

Marine El Himer ne veut plus évoquer la chirurgie

De nombreuses stars, lorsqu’elles encaissent leurs premiers cachets peuvent rapidement se rendre dans des cabinets de spécialistes. Elles gomment alors selon leurs envies du moment les imperfections de leur corps sans forcément s’attarder sur les conséquences. De nombreuses personnalités ont regretté les injections par exemple et ce fut le cas pour Jessica Thivenin. La jeune femme est toujours sous le coup de nombreuses critiques et sa « lèvre bizarre » a fait le tour du Web.

C’est donc sur Instagram, dans une story que Marine El Himer a mis les points sur les i et les barres sur les T .

. La candidate estime que les injections sont très coûteuses, l’unité est facturée près de 400 euros.

Cet argument n’est pas le seul pour éviter les futures opérations, car elle estime que les injections sont beaucoup trop douloureuses.

Marine n’est pas non plus convaincue par les résultats, car les ratés sont souvent au rendez-vous.

Vous êtes désormais prévenu, elle ne veut plus évoquer le sujet ou encore entendre parler de ces injections, car elle a tiré un trait définitivement sur ces modifications.

Bien sûr, dans sa story, elle évoque ses injections, mais elle ne veut pas donner l’exemple à toutes les personnes qui peuvent la suivre.

Marine El Himer est aussi traitée de menteuse

Les candidats sont épiés sous toutes les coutures, tous leurs faits et gestes sont alors la cible de la presse et Marine El Himer est aussi accusée de mensonges. Elle a offert une autre réponse cinglante à ses fans puisque certains estiment qu’elle ment sur son identité. Comme vous le savez, les candidats tentent souvent de masquer certaines informations leur concernant et sur Snapchat, elle a réellement passé un coup de gueule. Vous êtes désormais prévenu, évitez de titiller Marine El Himer puisqu’elle a du répondant et elle n’hésite pas à fusiller ceux qui posent les mauvaises questions.

Elle n’utiliserait donc pas le bon nom de famille selon les internautes, car en réalité Marine El Himer serait Marine Goessens. Il s’agit en réalité d’un pseudonyme qu’elle a décidé de prendre pour rendre hommage à son beau-père. Ce dernier l’avait initiée à la peinture. En effet, elle a eu l’occasion de dévoiler son talent à tous les internautes toujours sur son compte Instagram que nous vous invitons à suivre dès que possible. Vous pourrez dénicher quelques perles rares. Cela permet aussi de découvrir les stories qui sont difficiles à enregistrer sur le Web.