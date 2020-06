Manon Marsault très sexy à la plage, mais elle serait dans une situation difficile

Si vous regardez les épisodes des Marseillais, vous avez aussi pu croiser la jeune femme puisque Manon Tanti alias Marsault est un personnage emblématique.

Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle n’hésite pas à communiquer avec ses fans pour leur parler de ses projets.

Ils ont alors pu apprendre une très belle nouvelle puisque le couple attend un second enfant. Toutefois, la jeune femme qui publie des photos très sympathiques sur Instagram se retrouverait dans une situation relativement difficile.

Le business de Manon Marsault va-t-il fermer ses portes ?

C’est finalement le stress que peuvent vivre toutes les personnes en France qui sont à la tête d’une entreprise ou d’un commerce. Avec l’épisode du coronavirus, les sociétés françaises ont été malmenées et certains sont contraints d’envisager la suite en réduisant les effectifs ou en mettant les clés sous la porte. Les petits business ne sont pas les seuls touchés, car de grandes enseignes ont fait part de leurs difficultés notamment dans la presse.

Manon Marsault est à la tête d’un salon de beauté et elle doit forcément respecter plusieurs conditions sanitaires .

. Il y a quelques semaines, elle faisait part de ses inquiétudes concernant l’ouverture possible de l’établissement et les livraisons des commandes.

Certains internautes ont également insisté notamment pour avoir des rendez-vous, mais cela est souvent complexe à gérer.

En effet, les chefs d’entreprise ont souvent été sollicités via les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur la suite de l’aventure. Manon Marsault donne donc des réponses sur SnapChat.

Il y a tout de même du positif pour la famille Tanti

Certes, le business peut être problématique, mais Manon Marsault peut alors se reposer sur son homme et sa petite famille puisqu’elle aura sans doute tout le soutien le plus important. Sur son compte Instagram, elle a pu partager quelques clichés réjouissants qui apportent un peu de baume au coeur à tous les fans. Vous avez donc pu découvrir les photos pour l’anniversaire de Tiago qui a désormais deux ans. Son message adressé en hommage à son petit garçon est touchant.

Manon Marsault publie aussi une photo sur laquelle elle porte un masque et invite ses fans à être attentifs à tous les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation du virus. Malgré le confinement, la jeune femme a également pu fêter son amour avec son homme lors d’un dîner très romantique. Impossible également de ne pas regarder les photos à la plage de Manon Tanti puisqu’elles vous donnent l’envie de fouler le sable chaud et de regarder pendant de longues minutes cette eau bleu turquoise et très réjouissante.

En effet, les Français sont nombreux à penser à ces vacances d’été qui tardent peut-être à arriver. Après de longues semaines de confinement, tout le monde semble avoir besoin de s’évader l’espace de quelques jours.