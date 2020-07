Manon Marsault se clashe avec Carla Moreau. Mais est-elle aussi en guerre contre Jessica Thivenin ?

Il se passe toujours quelque chose dans le monde de la téléréalité et l’émission les Marseillais vs le reste du monde n’y fait pas exception. Les clashs sont extrêmement courants et aboutissent parfois à des fâcheries qui peuvent durer dans le temps. Dans ce monde ultra médiatisé, il n’est pas toujours facile de savoir ce qu’il en est en réalité. Difficile souvent de savoir qui est fâché avec qui.

Le feuilleton est parfois compliqué à suivre tant les amitiés se font et se défont dans ce milieu où tout se passe sous l’œil indiscret des caméras. Mais qu’en dit la principale intéressée ?

Le clash entre Manon Marsault et Carla Moreau

Les deux starlettes de téléréalité sont toutes les deux des femmes de caractères et ni l’une, ni l’autre n’a l’habitude de se faire marcher sur les pieds. Bien au contraire, ces dames sont volcaniques et quand elles ont quelque chose à se dire, elles sont plutôt cash.

Selon les bruits de couloir, les deux jeunes femmes seraient en froid depuis un certain temps et ne se parleraient plus. Or, Manon va faire plusieurs apparitions sur le tournage des Marseillais versus le reste du Monde. On peut donc légitimement s’attendre à de gros clash entre les deux mannequins de téléréalité.

Or la compagne de Julien Tanti est enceinte. Les bouleversements qui se préparent dans sa vie vont-ils avoir un impact sur le caractère déjà bien trempé de la jeune femme ? Si oui, la saison 5 risque de nous réserver de sacrés prises de becs, dès lors qu’il y a un vrai problème entre Manon et Carla et qu’elles risquent fort de régler leurs comptes. Effectivement, les deux femmes, qu’on dit définitivement fâchées, ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Il est vrai que la dispute à l’origine de la brouille était particulièrement violente et avait pour objet principal l’élimination de Carla durant sa grossesse.

Une Manon qui se dit assagie

Manon, bien qu’enceinte de son second enfant est toujours très active sur les réseaux sociaux. Ainsi, elle n’a pas manqué de partager son point de vue sur la saison 5 des Marseillais. A la grande surprise de ses followers c’est une Manon bien plus calme et plus zen qui se dévoile. La future maman explique en effet que dès lors qu’elle est enceinte et qu’elle interviendra comme guest sur le tournage principalement pour pouvoir retrouver son conjoint. Ce dernier est en plein tournage et elle ne compte pas se mêler aux histoires et aux embrouilles de la villa.

Celle qui attend son second enfant se définit aujourd’hui comme bien plus calme et plus sage. D’ailleurs selon une rumeur plutôt tenace, son conjoint et elle envisageraient de cesser la télé-réalité après la naissance du bébé, le couple souhaitant consacrer davantage de temps à leurs enfants. Rumeurs ou non, la suite nous le dira.

Jessica Thivenin va-t-elle pâtir de l’inimitié entre Manon et Carla ?

La question a été posée à la belle Manon. Sa réponse a été claire. Pour elle, Jessica est une bonne copine et la future maman de préciser que même si au début, elle a connu des difficultés avec la conjointe de Thibault, le temps lui a permis de mieux la connaître et de l’apprécier.

Les fans de ces dames peuvent donc se rassurer, les soucis entre Manon et Carla vont rester entre elles deux et en aucun cas la belle Jessica ne sera une victime collatérale de la brouille entre les deux brunettes, ses fans peuvent se rassurer.