Manon et Julien ont révélé le prénom de leur fille ? Cet indice qui confirme !

Tiago, l’aîné de Manon et Julien, dévoile le prénom de sa petite sœur

Alors que leur histoire depuis 2016 était faite de hauts et de bas, avec des séparations, puis des réconciliations, Manon Marsault et Julien Tanti semblent enfin avoir trouvé le bon équilibre. Ils attendent en effet un second enfant.

S’ils connaissent déjà le sexe du futur bébé, les fans vont devoir attendre encore quelques jours pour connaître le prénom de l’enfant, comme l’a confirmé Manon : « Je retourne faire une échographie dans une dizaine de jours.

Et je pense qu’on vous annoncera le prénom de notre fille, quelques jours après le rendez-vous. Je veux d’abord m’assurer que tout va bien. » Mais un indice lâché par la petite famille les a peut-être mis sur la bonne piste.

Tiago connaît le prénom de sa petite sœur

C’est une vidéo publiée sur le compte Snapchat de Manon Marsault qui a alerté les internautes. On peut y voir la jeune femme en compagnie de Julien et de leur petit-fils de 2 ans, Tiago. En suivant de plus près, on peut entendre la conversation entre la mère et son fils. En effet, alors que le petit rampe sur son père, sa mère lui adresse un message :

« C’est l’heure du petit bisou de bonne nuit »

On entend le petit Tiago s’exclamer : « Ina, bonne nuit ! »

Et à Manon de lui rétorquer : » Chut ! Tu as failli dire son prénom ! C’est un secret, on ne le dira que dans une semaine ! «

La précision apportée par les parents

Face aux nombreuses réactions qu’a suscitées la vidéo auprès des fans, Julien Tanti qui était l’invité fin mars de l’émission Bruno dans la radio sur Fun Radio est revenu sur le sujet. On apprend que les parents se sont entendus sur le prénom du deuxième enfant du couple : « On a trouvé un prénom. Mais si je le balance sans que ma femme soit au courant, le confinement finira mal. Ensuite, il a donné un indice qui contredit l’hypothèse du prénom donné par le petit Tiago : « La première lettre est un A. Mais je n’en dirai pas plus, sinon je vais finir dans ma voiture. » Était-ce une fausse piste pour flouer le public ?

La famille Tanti est proche de leurs nombreux fans. En cette période de confinement, ils n’hésitent pas à partager avec eux leur quotidien. La dernière nouvelle faisait état d’un possible départ de la famille vers Dubaï pour y passer des vacances, idée finalement abandonnée en raison de la crise sanitaire qui prévaut dans le monde. C’est encore au travers d’une vidéo publiée sur Snapchat que le jeune homme de 31 ans s’est montré plus précis sur le prénom de sa fille. On y voit Julien embrasser le ventre de sa compagne pour souhaiter bonne nuit à sa fille.

Ina bonne nuit, déclare Julien avant de poursuivre

déclare Julien avant de poursuivre On ne dit pas son prénom, mais comme Tiago l’a balancé déjà… Bisou Ina. On ne peut être plus explicite !

Dans la famille Tanti, on s’accorde au moins sur un point, tout le monde attend la venue du nouveau-né avec impatience. Le petit Tiago se montre très enthousiaste à l’idée d’avoir une petite sœur. « Il est déjà tellement gentil avec sa petite sœur. Il lui cueille des fleurs. Il lui partage tous les jours ses goûters, ses jouets et même son Tigrou. Il essaie même de lui brosser les cheveux à travers mon ventre, » a confié sa mère.

Rappelons que le jeune couple avait annoncé l’arrivée de leur deuxième enfant au début du mois de mars dernier. « Il est temps pour Tiago de devenir un grand, un grand frère… Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille. Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits. Et remplir nos vies de bonheur ». Quelques jours plus tard, le public découvrait le sexe du bébé à venir grâce à un message publié par Julien et Manon.