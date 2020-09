Mais pourquoi est ce que toutes les stars de télé-réalité s’installent à Dubaï ?

La plupart des stars de télé-réalité se sont installées à Dubaï. En effet, on y trouve Nabilla et Thomas Vergera, il y a Jessica Thivenin, Thibaut Garcia, Jazz et Laurent, Stéphanie Durant, Fidji etc. Bref Dubaï regorge de starlettes de télé-réalité françaises. D’ailleurs pour certaines d’entre elles, elles continuent à se disputer là-bas. Et les clashs n’ont fait qu’augmenter. En effet, Nabilla taclait Jazz en raison des logos des véhicules de luxe que le couple possédait. D’un autre coté, Jazz répondait en embrassant les sièges de ses véhicules. Bref le bac à sable grandeur nature. Mais la guerre que se mènent les deux starlettes semble avoir pris un tournant bien plus grave que des petites phrases balancées sur les réseaux sociaux. Une polémique a eu lieu, Jazz et son compagnon étaient accusés d’avoir loué leur villa alors que eux disaient l’avoir acheté. En fait, il semblerait que ce soit Nabilla qui aurait falsifié des documents pour discréditer sa rivale. Cette dernière aurait déposé plainte. Bref, Dubaï n’est visiblement pas assez grande pour éviter les crêpages de chignons entre les deux jeunes femmes. Mais que vont-elles donc toutes faire à Dubaï.

Dubaï serait attractive et dépaysante

Selon Nabilla, ce qui l’aurait attiré à Dubaï aurait été le beau temps. Celle qui a vécu un temps à Londres a fini par se lasser du fog (le brouillard londonien) et a cherché des cieux plus accueillants pour son chéri et elle. C’est ainsi que la starlette s’est trouvée une villa avec une jolie piscine dans cet endroit qui est effectivement paradisiaque, avec un beau soleil et du sable fin. De plus, Dubaï a cet avantage d’avoir tout le confort et c’est sans doute l’endroit l’endroit rêvé pour ceux qui aiment le shopping. Le plus grand centre commercial du monde est à Dubaï, mais il faut avoir les moyens nécessaires.. et ces demoiselles les ont. La télé, leurs marques et les produits qu’elles placent leur rapportent beaucoup. D’ailleurs plus elles font parler d’elles, plus cela leur rapporte d’argent. On comprend mieux les clashs à tout bout de champ.

L’anonymat

Les candidats de télé-réalité se font reconnaître dans la rue en France, cela devient ainsi beaucoup plus difficile de vivre tranquillement. En effet, ce sont des personnes qui ont souvent des fans envahissants. Pire, lorsque les candidats se clashent, parfois des fans peuvent être tentés d’intervenir et cela peut poser problème. Les fans peuvent devenir harcelants et venir sonner à toute heure du jour et de la nuit. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à certains d’entre eux. Or, à Dubaï, personne ne connait Nabilla ou encore Jazz. Ce sont des personnes comme tout le monde à Dubaï. Ces dames peuvent y élever leurs enfants en toute tranquillité et en toute sécurité.

Dubaï est un paradis fiscal

Et cela rend la ville encore plus attractive. En effet, outre le bouillonnement constant de la ville, où on ne s’ennuie jamais, Dubaï ne connait ni les impôts ni les taxes. Les impôts, cela n’existe pas. Ni pour les entreprises. Or, toutes ces starlettes ont des entreprises. Nabilla et Jessica vendent des cosmétiques, le mari de Jazz a une entreprise. Le fait de ne pas être écrasé sous les impôts est aussi une excellente raison d’aller s’installer à Dubaï. Cela signifie bien sûr que les biens ne sont pas taxés non plus, et donc les véhicule de luxe sont vendus hors TVA. Les salaires sont nets de taxes eux aussi. De plus, l’aéroport est parfaitement desservi. C’est une plaque tournante entre l’Europe et l’Asie. C’est donc l’endroit idéal pour s’installer si on a envie de soleil, de voyage, et surtout si on a des sous.