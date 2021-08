Maeva Ghennam : Une photo de l’influenceuse avec son chirurgien esthétique enflamme la toile… cela vaut le détour !

Ça y est ! Le tournage de la sixième saison des Marseillais VS Le Reste du Monde a pris fin depuis quelques semaines. Les candidats reprennent le cours de leurs vies et certains le partagent sur la toile. La Marseillaise Maeva Ghennam a fait l’objet d’un orage de critiques sur Instagram. La raison en est sa dernière publication : une photo d’elle avec son chirurgien esthétique.

Maeva Ghennam : sa photo avec son chirurgien esthétique fait l’effet d’une bombe !

Suite au tournage de la saison 6 du Cross, la protégée des Marseillais n’était pas au mieux de sa forme. Selon les rumeurs, la candidate aurait passé une aventure riche en émotions. D’ailleurs, la starlette a confié à ses fans quelque temps avant de s’envoler pour ses vacances qu’elle a vécu un enfer. Cela aurait été sérieux au point où sa production lui aurait pris un psychologue à Dubaï où elle vit.

Dans tous les cas, les six derniers mois de la jeune candidate auraient été très difficiles. Elle ajoute en disant qu’elle désire désormais chasser tout le négatif autour d’elle pour ne garder que le positif. Juste après, l’ex-compagne de Greg Yega annonce une excellente nouvelle à ses fans. Elle informe du démarrage de sa propre émission sur M6 dont elle sera à la tête à la rentrée. Cette nouvelle ravit les milliers d’internautes qui suivent la starlette sur les réseaux.

Pour revenir au sujet, comme on l’annonçait plus haut, une photo circule sur le net. On y voit la jeune femme en compagnie de Benjamin Azoulay, son chirurgien esthétique. Il s’agit d’un praticien très connu des célébrités qui exerce dans les cliniques les plus réputées de Paris. La belle brune était vêtue d’un haut de maillot de bain et d’un paréo orange assortis d’un sac à main luxueux. Le médecin quant à lui était plutôt décontracté avec une chemise déboutonnée et un short beige.

La fameuse publication laisse aux internautes un goût amer

Sous sa publication, on peut lire les commentaires des internautes qui n’ont guère été tendres avec la starlette. La jolie brune aux formes généreuses a suscité avec sa photo des commentaires pour le moins démoralisants. On peut lire certains internautes qui qualifiaient le célèbre docteur de Sugar Daddy. On se doute bien de ce qu’ils insinuent. D’autres demandent en commentaire à l’amatrice de luxe si son ‘’travail’’ lui plaît.

Il y en a qui trouvent inapproprié le regard du médecin sur la jeune candidate. Pour finir, d’autres sont allés jusqu’à demander si la belle brune et le médecin avaient une relation.

Pour rappel, la jeune candidate de W9 semble bien profiter de ses vacances. Après Marseille et Cannes, Maeva s’est arrêtée dans les îles de la Méditerranée. La protégée de la famille des Marseillais après une pause à Mykonos, a donc décidé de tirer profit de l’ambiance chaleureuse d’Ibiza. Accompagnée de ses amis, Maeva a partagé d’excellents moments dans les meilleurs restaurants du rocher des Baléares.

Alors d’après vous, cette publication cacherait-elle un projet de relation future ?