Maeva Ghennam : une déclaration de guerre aux candidats de télé-réalité

En ligne avec César, un jeune instagrameur qui fait actuellement le buzz, la jeune femme a fait quelques déclarations qui ne devraient pas laisser indifférents les autres candidats de télé-réalité. Découvrez-en plus ici.

Une entrevue vraiment gênante

Tout a commencé par plusieurs clashs qui se sont déroulés sur les réseaux sociaux. Il semblerait en effet que de nombreuses stars de la télé-réalité aient pris part à ce type de buzz. Parmi elles, on retrouve Léana qui aurait fait un live Instagram avec César quelques jours plus tôt. Ce direct avait pour but d’apporter une petite touche de personnalité de Léana aux différents événements qui se produisent à ce sujet.

Quelques jours après, César invite aussi Maeva à entreprendre un live avec lui. Déjà qu’elle n’avait pas l’habitude des directs sur Instagram, la jeune femme se sent tout de suite mal à l’aise. Cependant, César commence tout en douceur et engage la discussion sur le sujet. Il fallait donc s’attendre à ce que la jeune femme affirme qu’elle n’avait pas l’habitude d’entreprendre des lives sur le réseau social.

César, la questionne sur son précédent live avec Léana et sur les impressions qu’elle en a eu. C’est alors que Maeva affirme qu’elle n’a aucune connaissance d’un tel live. En plus, la jeune femme a affirmé lors de cette entrevue, qu’elle n’avait aucune connaissance de la prétendue Léana et qu’elle n’avait pas pour habitude de se faire des amis. Elle avait même affirmé auparavant qu’il n’était nul besoin de faire tout cela uniquement pour faire du buzz. C’est alors que César lui demande :

Tu ne connais pas Léana ?

Léana ?

Jure ?

Suite à ce questionnement, Maeva reste de marbre et affirme qu’elle a pour habitude de côtoyer uniquement les Marseillais. Bien entendu, cette déclaration choque au plus haut point César qui souhaite en découvrir un peu plus sur ses différentes réponses. C’est alors que Maeva commence par clasher les autres stars de télé-réalité.

Un clash très houleux

La jeune femme qui a pour habitude de jouer dans les émissions de télé-réalité ne semble pas connaître les autres candidats avec qui elle aurait pu jouer. Il semblerait en effet que Maeva n’a pas l’habitude de se mélanger aux autres candidats. Que ce soit dans sa vraie vie ou dans la télé, elle préfère demeurer introvertie.

Maeva affirme même que les Marseillais ne se mélangent pas. D’ailleurs, il semblerait qu’elle n’ait pas l’opportunité de s’adonner à de tels comportements, en raison de la présence de son agent qui n’hésite pas à la ramener à l’ordre. Suite à cette affirmation, César comprend un peu mieux la situation et affirme qu’elle est une Marseillaise de race pure.

Un live qui se termine plutôt bien

Même si elle n’avait pas l’habitude d’effectuer des live sur Instagram, il faut avouer que celui-ci s’est quand même bien déroulé. Cependant, en se prononçant sur le sujet, il semblerait que Maeva ait cherché noise à un bon nombre de candidats des émissions de télé-réalité.

Cela suppose en effet, que ces derniers ne sont pas fréquentables et qu’elle préfère éviter tout contact avec eux. Ce qui pourrait conduire encore à de nombreuses discussions et à des clashs entre les stars de télé-réalité. Bien sûr, si cette affaire fait autant le buzz, cela est un peu dû au confinement qui constitue le mot d’ordre actuellement.

On ne peut donc qu’espérer que cette petite guerre ne dure pas et que les stars de télé-réalité pourraient trouver d’autres sujets intéressants sur lesquels discuter. En attendant, il faudrait voir si César n’effectuera pas d’autres lives en compagnie d’autres stars de la télé-réalité. On sent bien en effet suite à ce live avec Maeva qu’il y aura une réponse, rendant ainsi le sujet plus chaud qu’il ne l’est déjà. Il faut aussi dire que le jeune homme aime bien porter une attention particulière à ce genre de buzz et les mettre en évidence. Certains même se demandent s’il n’a pas parfois tendance à un peu trop chercher la petite bête.