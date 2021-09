Maëva Ghennam choque les internautes pendant le compte rendu de sa dernière intervention chirurgicale qui portait sur ses parties intimes !

Maëva Ghennam est très connue pour être une femme au centre de l’attention et qui fait parler d’elle. Le jeudi 2 septembre dernier, la starlette de télé-réalité a fait un live assez particulier sur les réseaux sociaux. Dedans, elle rendait compte de sa récente intervention à ses millions de followers. Maeva affirme avoir recouru à la radiofréquence et à la mésothérapie sans injection dans l’unique but de rajeunir ses parties génitales ! Une annonce inhabituelle qui a scandalisé plus d’un.

Maëva Ghennam : sa dernière opération esthétique, une véritable exception !

Personne ne s’y attendait. La belle Maeva Ghennam est connue du grand public puisqu’elle est une figure emblématique du programme les Marseillais. Elle fait beaucoup parler d’elle aussi bien dans les télé-réalités que sur les réseaux sociaux. On estime à environ 3,2 millions le nombre de ses abonnés. Avec ce grand public, la starlette n’hésite pas à partager son quotidien, et ce en toute transparence.

Maeva Ghennam est l’une des candidates de télé-réalité qui ont horreur de l’à peu près. Elle est à la recherche permanente de la perfection. C’est la raison qui pousse la belle brune à régulièrement faire recours à des opérations de chirurgie esthétique. Le but ultime : l’atteinte de la perfection pour son corps.

D’ailleurs, elle ne le cache pas, mais il faut dire que certaines interventions sont très surprenantes. Le jeudi 2 septembre dernier, elle a affirmé avoir eu encore une fois recours à une nouvelle opération esthétique. Selon ses dires, elle aurait recouru à de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection. Le but de Maeva cette fois-ci était de rajeunir son appareil génital.

La Marseillaise ne compte pas s’arrêter là dans ses propos et décide de donner plus de détails sur la fameuse opération. Elle avoue ouvertement avoir désormais un bel et jeune organe génital, comme si elle avait de nouveau 12 ans. Par ailleurs, elle n’oublie pas de vanter les mérites de son médecin : « Mon docteur, c’est le meilleur pour ça ».

Maëva Ghennam pourrait-elle un jour arrêter la chirurgie esthétique ?

L’ex de Greg Yega depuis ses débuts dans les pratiques de chirurgie esthétique en fait toujours. Alors qu’elle est âgée de seulement 24 ans, la Marseillaise a déjà refait plusieurs parties de son corps. On peut citer ses lèvres, ses pommettes, sa poitrine, son postérieur et même son nez. La liste ne s’arrête pas là parce qu’elle aurait également eu recours à la liposuccion.

Ce sont des interventions dont la belle brune est très fière et n’émet aucune réserve quand il faut en parler. C’était en 2018 déjà qu’elle a avoué à Sam Zirah qu’elle a refait sa poitrine à l’occasion de ses 19 ans. Le 3 juin 2021, elle y a encore recouru avec un tatouage semi-permanent de ses lèvres. Elle a même eu très mal à la poitrine le 24 août dernier à cause de l’explosion de sa prothèse mammaire.

Avant cette récente opération, Maëva avait pourtant déjà annoncé à ses fans qu’elle ne ferait plus de chirurgie. Il faut croire qu’elle n’arrive pas à s’en défaire.