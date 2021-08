Maeva Ghennam au plus mal, elle se fait violemment critiquer pour ses placements produits catastrophiques

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des choses complètement dingues au sujet des différentes candidates de téléréalité, mais il se trouve cependant que dans certains cas de figures, certaines d’entre elles ont tout simplement pu décider de faire une très grande pause pendant les vacances scolaires. Ce n’est en revanche pas du tout le cas de Maeva Ghennam qui a de nombreuses fans et fans sur les réseaux sociaux : on ne compte plus le nombre de fois où Maeva Ghennam a pu prendre la parole et se faire même violemment critiquer.

Mais cela était clairement sans compter sur ses formes très généreuses qu’elle n’hésite pas à exposer de plus en plus sur le web et sur les réseaux sociaux dans son profil Instagram, où elle est très proche avec ses fans. Il faut bien avouer que la jeune femme peut réussir à utiliser les réseaux sociaux d’une façon plutôt habile, et on a même pu voir qu’elle avait développé une véritable stratégie sur le web avec une présence assez innovante sur Snapchat où l’on peut clairement rentrer dans toute son intimité. Cela a malheureusement pu lui valoir quelques problèmes, et certains n’hésitent même pas à parler clairement de censure en ce qui concerne Maeva Ghennam.

Avec un changement de compte qui a dû se faire très rapidement, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Maeva Ghennam allait pouvoir se trouver dans une posture aussi difficile et compliquée, mais est-ce pour cette raison qu’elle s’est lancée dans certains placements de produits ?

Maeva Ghennam : son placement de produit tourne mal et lui est gravement reproché…

Si de plus en plus de fans de Maeva Ghennam pouvait se féliciter récemment de suivre la jeune femme pour pouvoir voir ses belles formes très généreuses, ils risquent néanmoins de déchanter quand ils vont voir le tout dernier placement de produit que la jeune femme a mis en avant et qui a d’ores et déjà été assez violemment critiqué.

En effet, on a pu la voir dans une petite tenue dans sa salle de bain en train de présenter des produits d’une célèbre marque de cosmétique, mais la photo qu’elle a pu diffuser a vraiment suscité beaucoup de réactions négatives ! A l’heure où les marques se doivent par ailleurs de bien soigner leur présence sur le web, cela pourrait avoir de très lourdes conséquences pour cette dernière… En effet, Maeva Ghennam ne s’attendait sans doute pas à de telles réactions : mais qu’est-ce qui a pu susciter des commentaires aussi violents ?

Une attitude incontrôlable et pas du tout naturelle, Maeva Ghennam devient méconnaissable !

Si on a pu penser que Maeva Ghennam allait arrêter de faire parler d’elle cet été, c’était sans compter sur les différents partenariats qu’elle allait pouvoir mener pendant cette belle saison estivale, c’est le moins que l’on puisse dire !

En effet, il se trouve que les commentaires qu’elle a pu dévoiler dans sa publication ne paraissent pas du tout naturels, et sa communauté ne s’est clairement pas gêné pour pouvoir lui faire remarquer : ils trouvent tout simplement la jeune femme assez insupportable et pour certains d’entre eux, il s’agit même d’un faux pas qu’ils ne sont pas du tout prêts à accepter venant de sa part…