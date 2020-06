Maëva Coucke : sa photo cartonne sur Instagram ! La température monte avec la photo de son postérieur !

Depuis qu’elle a été élue Miss France 2018, la vie de Maëva Coucke a beaucoup changé. Même si elle est moins médiatisée depuis, elle reste très active sur les réseaux sociaux.

Pourtant, il devient de plus en plus difficile de s’y faire remarquer, car les influenceuses font des photos de plus en plus osées.

Heureusement, Maëva Coucke a de la suite dans les idées et n’hésite pas à donner de sa personne. Il y a quelques heures, la reine de beauté a partagé un cliché inattendu, qui a affolé ses abonnés.

Maëva Coucke publie une photo sans aucun vêtement

Hier, mardi 12 mai, la belle rousse a étonné ses abonnés sur Instagram, avec une photographie très osée.

Il faut dire qu’elle n’est pas vraiment habituée du fait, elle qui préfère généralement se concentrer sur le maquillage.

Miss France 2018 semble donc avoir des envies de naturisme, comme au mois de mars 2019, où elle avait déjà posé topless.

À cette époque, la photo avait fait polémique, bien qu’elle était loin d’être vulgaire. Malheureusement, dans l’univers de Miss France les critiques vont vite. Mais, la jeune femme n’a pas été refroidie, loin de là.

Aujourd’hui, elle a posté de nouvelles photographies sur son réseau, sans aucun vêtement. Une fois de plus, la copine d’Iris Mittenaere a fait sensation, uniquement cachée par sa couette. Exactement le type de photo qui ferait frémir Geneviève de Fontenay, l’ex-patronne des Miss.

Pourtant, les commentaires n’ont pas tardé à pleuvoir, tous très positifs. La belle rousse avait aussi opté pour un maquillage original, avec des paupières toutes bleues, parsemées de petits morceaux de coton. En légende de son post, Maëva Coucke écrit « La tête dans les nuages », un peu à l’image de ses abonnés visiblement. En quelques heures, la photo a rassemblé plus de 14 000 mentions « j’aime », ce qui a certainement dû faire plaisir à l’ancienne Miss France.

Voir cette publication sur Instagram La tête dans les nuages ☁️🧸🏹 Une publication partagée par Maëva Coucke (@maevacouckeoff) le 12 Mai 2020 à 11 :29 PDT

Sa collègue, Miss France 2017, Camille Cerf, n’a pas manqué de commenter la photographie de sa consœur. Les deux jeunes femmes sont en effet très copines, d’autant plus qu’elles viennent de la même région : le Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière est beaucoup plus sage sur son propre compte, préférant admirer le corps de son amie, plutôt que d’afficher le sien.

Maëva Coucke n’est pas restée confinée en France

Il y a deux mois, l’ancienne reine de beauté partait pour les États-Unis, à peine 24 heures avant la fermeture des frontières. Sur son compte Instagram et sur Twitter, les admirateurs de la jeune femme ne comprenaient pas son geste.

Pour ces derniers, Miss France 2018 cherchait à fuir la France et ses compatriotes.

Incomprise, Maëva Coucke a tenté de se justifier, en expliquant qu’elle ne cherchait pas à fuir le pays, surtout que le danger était encore pire en Amérique.

En plus, elle a avoué ne pas être au courant de la fermeture des frontières, et avoir pris l’avion avant d’avoir connaissance de la situation.

Bloquée aux États-Unis, la jolie Maëva a dû s’accommoder de son environnement. Comme elle le disait elle-même, « quitte à être ici, je continue de vivre ». Son séjour improvisé ne l’a pas empêchée de rester très active sur son compte Instagram, et de partager ses journées avec ses fans.

Miss France 2018 ne cache rien de ses jouets coquins

Les prises de position répétées de Maëva Coucke, sur son compte Instagram, n’étonnent personne. En effet, elle n’a pas l’habitude de pratiquer la langue de bois. Par le passé, elle a souvent montré son goût pour la franchise, parfois même un peu trop. Il y a quelques mois, alors qu’elle était invitée dans un numéro de « Vendredi tout est permis », elle avait parlé de ses jouets coquins très naturellement. Après que l’animateur lui ait demandé la liste des objets qui se trouvent sur sa table de chevet, la copine de Camille Cerf ne s’était pas sentie gênée.

« Euh… Un gode. Du lubrifiant et… », avait-elle commencé à répondre.

Évidemment, tout le plateau s’en est retrouvé émoustillé, y compris Arthur, qui ne s’attendait pas à une telle répartie.