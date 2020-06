Maëva Coucke : elle a reçu des insultes après avoir fait une blague !

Maëva Coucke est notre Miss France 2018 et elle est suivie par plus de 400 000 abonnés sur Instagram. La belle rousse partage beaucoup de publications au sujet de sa vie, de ses passions et de son travail. Récemment, elle a avoué à ses fans qu’elle allait se faire opérer mais elle n’a pas donné les raisons de son opération.

Quelques temps après, elle a repartagé une story où elle montrait le haut de son corps bandé en écrivant « J’ai un peu mal mais tout va bien ». Tout le monde a donc pensé que la jeune femme de 25 ans avait subi une augmentation mammaire. Mais c’était une blague et celle-ci s’est retournée contre elle !

Maëva Coucke : s’est-elle fait refaire la poitrine ?

En effet, Maëva Coucke a rétabli la vérité dans une autre story en disant qu’elle ne s’était pas fait opérer de la poitrine. Elle a eu une opération pour une autre raison que nous ne connaissons pas actuellement. L’ancienne Miss a affirmé que 90% de ses fans l’avaient cru, c’est donc une blague qui a bien fonctionné.

Dans sa story, on voit la jeune femme en masque dans la rue puis on la revoit ensuite chez elle, dans son canapé. « Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, pas du tout, surtout si ça vient d’un mal-être. Je pense que quand on n’est pas bien dans sa peau, il faut faire en sorte de se sentir mieux. Sachez que je respecte les personnes qui ont recourt à cette opération. » affirme-t-elle tout en marchant.

Après avoir révélé le fait qu’elle avait fait une blague à ses abonnés, Maëva Coucke s’est ensuite penchée sur un autre sujet : les réactions des internautes. Elle explique que les gens ont été très virulents en lui disant qu’elle les avait déçus et qu’elle avait fait la pire erreur de sa vie…

Maëva Coucke : elle déplore le jugement de ses abonnés

« Les gens sont beaucoup trop beaucoup trop dans le jugement. (…) Ça me permet de voir vos réactions et je me dis que si c’est pas moi, c’est forcément quelqu’un d’autre. Et c’est pas cool de juger le physique de quelqu’un, je pense qu’il faut avant tout penser au bien-être de la personne. Si une femme a recours à la chirurgie esthétique, c’est qu’elle en a besoin donc n’est pas dans sa tête on n’est pas dans son corps. Donc je ne vois absolument pas l’intérêt de critiquer à ce point et de dire ce genre de choses… » a-t-elle ainsi déclaré, visiblement très touchée par ce qu’ont dit les internautes.

Maëva Coucke explique ensuite que beaucoup de personnes n’osent pas se faire opérer car elles ont peur de la réaction de leur entourage. Elles resteront donc avec leur mal-être seulement parce qu’elles ont peur d’être critiquées pour leur choix.

Elle souligne que ce problème est très récurrent dans notre pays car les français condamnent la chirurgie esthétique. Les opérations esthétiques ne posent aucun problème dans plusieurs pays où il est normal d’y avoir recours. C’est notamment le cas aux Etats-Unis où les stars, influenceurs et citoyens américains font beaucoup de chirurgie, sans avoir peur du jugement des autres.

En France, il est plus rare de connaître des personnes ayant fait de la chirurgie esthétique mais vous pourrez vous rendre compte qu’elles sont pointées du doigt. Les stars de télé-réalité sont d’ailleurs très friandes de chirurgie esthétique à l’instar de Maeva Ghennam et n’hésitent pas à passer entre les doigts d’un médecin pour refaire leur bouche ou encore leur nez. On voit aussi beaucoup de liposuccion. Mais ces hommes et femmes sont également extrêmement critiqués pour avoir fait ce choix-là.

Maëva Coucke : critiquée pour son maquillage jugé trop chargé

Toujours en France, les gens jugent beaucoup les gens qui se maquillent beaucoup. Ils disent que cela donne une image superficielle et qu’être un « pot de peinture » n’est pas beau. De nombreuses stars et figures du body positive se battent d’ailleurs contre ces clichés. Ils insistent sur le fait que chaque personne vit dans son corps et dispose donc du droit de faire de la chirurgie esthétique ou non, de beaucoup se maquiller ou de ne jamais se maquiller etc.

Comme le dit Maëva, « si vous en avez besoin, faites-le car vous êtes les seuls à habiter dans votre corps ». La jeune femme est d’ailleurs une passionnée de maquillage et partage régulièrement des tutos beauté sur son compte Instagram. Ça ne loupe pas, elle reçoit à chaque fois le même genre de commentaires critiquant son maquillage ou son visage au naturel.

« C’est vraiment exagéré deux femmes différentes, que des artifices du coup » peut-on par exemple lire sous l’un de ses tutoriels. Malgré son « disclamer » sur la chirurgie esthétique, la belle rousse ne peut pas changer le point de vue de tout le monde !