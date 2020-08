Madonna vient de fêter son 62ème anniversaire en Jamaïque !

Louise Ciccone a fêté ses 62 ans. Oui, et ? Who’s that girl? (qui est cette fille). C’est le titre d’une chanson de Madonna. Eh oui, la reine de la pop a fêté ses 62 ans avec une partie de sa famille en Jamaïque. Celle qui vit aujourd’hui à Lisbonne a à son actif 14 albums studio, 5 albums live, et 3 bandes de films dont le célèbre « who’s that girl ». Celle qui a commencé sa carrière il y a bientôt 40 ans est à juste titre considérée comme la reine de la pop. Sa fortune est estimée entre 600 et 800 millions de dollars. Deux fois mariée, elle a 6 enfants, dont 4 ont été adoptés. La Ciconne comme on l’appelle parfois a organisé un anniversaire à sa démesure en Jamaïque. C’est donc avec sa fille Lourdes, âgée de 23 ans et son compagnon Ahalamalik Williams, 25 ans, que la Madonne a décollé de Lisbonne où elle vit actuellement pour aller s’éclater au pays de Bob Marley.

Une star planétaire

Madonna est sans doute actuellement la plus grande star féminine de la pop. Celle qui s’est fait connaitre en donnant beaucoup dans la provocation n’a pas beaucoup de limites. Elle a toujours su manier le scandale avec habilité. En 1987, la Madonne avait fait un show au Parc de Monceau à Paris devant 100 000 spectateurs. Plus tôt dans l’après midi, elle avait rencontré Jacques Chirac. Ce dernier n’avait jamais caché être un fan de la chanteuse. De plus, l’artiste était venue avec un chèque de 500 000 francs pour la lutte contre le Sida.

Le soir même le show sera délirant, à la Madonna. Il finira par des lancers de culottes rouges dans le public. A l’époque cela avait fait scandale. Le lendemain, Le Matin, un journal parisien avait titré « rocking Jacques ». Jack Lang, sans doute un peu jaloux, avait persiflé « A quand Jacques Chirac avec des bottes et des boucles d’oreilles » . Toujours est-il que la Madonne est toujours encore la reine de la pop, 35 ans plus tard et elle n’est visiblement pas prête d’être détrônée.

Un anniversaire délirant à la Jamaïque

Madonna a pour habitude de se lâcher pour son anniversaire. Cette année-ci, elle a choisi de s’envoler en direction des Caraïbes avec sa fille et Ahamalik Williams, son compagnon depuis deux ans. Comme d’habitude elle a posté des photos sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’entre elle, on voit la Madonne en train de fumer un joint, tout en portant un plateau rempli de boulettes de cannabis et de papier à rouler. Sur d’autres on la voit avec sa fille ou encore dans les bras de son petit ami. Enfin, on voit aussi la pop star avec d’autres artistes connus dont le musicien Diplo. La star a également posté une vidéo où on la voit fumer, boire et danser en compagnie des autres fêtards. Madonna n’a pas précisé si elle compte prolonger ses vacances en Jamaïque ou si elle va retourner à Lisbonne. En effet, seuls Lourdes et Ahmalik Williams ont accompagné la star. Les autres enfants de Madonna n’ont pas été du voyage et au vu de l’ambiance, c’était certainement mieux ainsi.

Avant de revenir à Lisbonne

En effet, la super star vit aujourd’hui dans la capitale portugaise qui est devenue le nouveau spot à la mode pour les stars. Mais Madonna n’est pas à Lisbonne que pour cette raison. Son fils adoptif, David Banda, qu’elle a adopté au Malawi. En effet, David âgé à peine de 13 ans est un jeune footballeur douée et il a intégré l’équipe du Benfica de Lisbonne. c’est donc tout naturellement que Madonna a déménagé en Europe pour permettre à son fils de suivre sa formation en vue de devenir un joueur professionnel de football.