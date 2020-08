Madonna totalement transformée : le cliché qui choque les fans !

Madonna affiche un visage très différent avec un visage très en V, les pommettes sont marquées, le nez est beaucoup plus fin, les yeux sont tirés. Certes, il est possible que la chanteuse utilise des filtres et une bonne dose de maquillage, mais a-t-elle abusé de la chirurgie esthétique ? Ce ne serait clairement pas la première, car des actrices comme Courtney Cox ont également eu la main lourde. Leur visage est totalement différent et il est même difficile de les reconnaître.

Madonna partage de nombreux clichés

La chanteuse a soufflé ses 62 bougies, mais elle souhaite sans doute montrer qu’elle n’a pas perdu sa jeunesse. Si sur certains clichés, les années semblent la rattraper, sur d’autres, elle est clairement différente. Maquillage, chirurgie esthétique, toutes les possibilités ont été envisagées par les fans qui ont été choqués par l’une des photos. Vous pouvez la découvrir avec une robe blanche sublimée par quelques imprimés et un collier coloré. Elle semble également avoir sa béquille.

La chanteuse peut également apparaître en petite tenue dans sa salle de bain avec seulement un bas .

. Elle cache alors son intimité avec ses deux bras tout en gardant l’équilibre sur sa béquille.

Madonna utilise souvent et massivement du maquillage, il est donc difficile de reconnaître son « vrai » visage.

Certains internautes estiment toutefois qu’elle est clairement défigurée et ils pointent du doigt la chirurgie esthétique. Cette dernière est à la mode dans de nombreux pays comme aux États-Unis. À cause de cette course à la jeunesse, les stars sont plusieurs à avoir recours à des liftings ou des injections pour tenter de gommer toutes les imperfections. Les rides sont alors redoutées et les femmes ainsi que les hommes tentent de conserver leur visage d’antan avec plus ou moins de réussite. Dans tous les cas, les fans estiment que son regard n’est pas celui qu’elle avait auparavant, elle aurait donc utilisé la chirurgie esthétique pour façonner son visage. La chanteuse n’a pas évoqué cela, mais il suffit de comparer les clichés. Toutefois, les commentaires sont peu élogieux.

Madonna taclé par ses fans à cause de son visage

Les internautes ont précisé que son regard était assez effrayant, car il est vide. D’autres estiment que son lifting a totalement changé son visage, elle donne alors l’impression d’être sans vie. Ils lui demandent via son compte Instagram pourquoi elle a transformé cette partie de son corps sans avoir de réponses. Dans tous les cas, ils estiment qu’elle ne ressemble plus du tout à Madonna. La chanteuse enchaîne les critiques ces derniers mois puisqu’ils sont nombreux également à préciser que son interprétation lors des concerts est catastrophique.

Certaines vidéos ont montré une vraie différence entre la réalité et les changements effectués en régie. De ce fait, Madonna n’aurait plus la même voix, encore moins le physique d’antan et son visage aurait perdu de sa fraîcheur. Elle peut également susciter quelques inquiétudes, car elle se déplace depuis de longues semaines avec une béquille, Madonna ne semble donc pas remise à 100 % de ses blessures. Si vous souhaitez suivre ses péripéties, il suffit de vous connecter sur son compte Instagram, car la chanteuse est relativement active. Vous aurez alors des photos de son quotidien, des vidéos, elle propose aussi des clichés de sa jeunesse et de son fils qui partage sa vie depuis quelques années désormais.