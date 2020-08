Madonna, le coronavirus et un vaccin prometteur : la reine de la pop fait polémique sur Instagram !

Ce n’est pas seulement l’une des chanteuses les plus célèbres au monde. Madonna est également connue pour ses nombreux coups d’éclat qui ont littéralement jalonné sa carrière. Parmi les plus connus, citons notamment le clip Like a Prayer dans lequel elle se pâmait devant un Saint noir ou encore son baiser enflammé et innatendu avec Britney Spears sur la scène des MTV Video Music Awards en 2003.

Une attitude de bad bitch que les détracteurs de Madonna ont pu lui reprocher mais que ses fans adorent. Car le scandale, la chanteuse aime ça et en a fait son fond de commerce. Et pour ceux qui pensaient qu’à plus de soixante ans, elle était rangée des voitures, son récent coup d’éclat vient de prouver le contraire. Et quoi de mieux que de parler du coronavirus et de ses traitements pour faire le buzz ? Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.

Lutte des classes

Le coronavirus, Madonna l’a contracté il y a quelques semaines. Heureusement, au mois de mai, la chanteuse révélait s’en être remise. Toutefois, elle n’avait pas dit son dernier mot à ce sujet. Récemment, l’artiste s’est emparée de son compte Instagram pour rédiger une publication dans laquelle elle donnait son avis par rapport au vaccin contre la maladie. Elle révélait notamment qu’il était gardé secret « pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades ».

Un post qui a rapidement fait polémique. A tel point qu’elle a été bloquée par Instagram, ce mercredi 29 juillet. La raison ? Madonna propagerait de fausses informations sur la pandémie de Covid-19. La publication était accompagnée d’une vidéo de la médecin américaine Stella Immanuel. D’après cette dernière, l’hydroxychloroquine est le remède miracle pour guérir du coronavirus.

Des propos contestés

Stella Immanuel est une personnalité controversée. Ces derniers jours, des extraits de ses prises de position ont circulé sur Internet. Malgré les thèses avancées par cette dernière, rien n’indique que l’hydroxychloroquine, par ailleurs utilisé comme traitement contre le paludisme, n’est véritablement efficace pour guérir du coronavirus. Une porte-parole de Facebook, à qui appartient Instagram a ainsi régi aux propos du Docteur Immanuel : « Nous avons retiré cette vidéo parce qu’elle faisait des déclarations fallacieuses sur les remèdes et les méthodes de prévention contre le Covid-19 ».

Cette porte-parole a également donné d’autres informations : « Les personnes ayant réagi à la vidéo, l’ayant commentée ou partagée vont voir des messages les dirigeant vers des informations viables sur le virus ». Avant d’être supprimée, la publication de Madonna a d’abord été floutée et flanquée du message « Fausse information », le tout avec un lien renvoyant à une page de fact-checking venant tordre le cou aux propos tenus. Pour ceux qui pouvaient en douter, oui Madonna est toujours aussi cash et irrévérencieuse. Que cela plaise ou non.