M. Pokora et Christina Milian : Les 2 artistes et leurs enfants s’accordent une belle journée en famille dans un parc d’attractions à Paris !

Un dimanche détente, c’est ce dont rêvent tout le monde…, M. Pokora et Christina Milian également. Pour finir la semaine en beauté, les 2 chanteurs ont décidé de se rendre dans un célèbre parc d’attractions à Paris avec leurs enfants.

M. Pokora et Christina Milian, un couple soudé

Depuis qu’ils se sont mis en couple, il est rare de les voir l’un sans l’autre. M. Pokora et Christina Milian semblent ne plus se quitter d’une semelle. Ils ont annoncé leur retour de vacances à leurs fans sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines. Les images de la famille dans un jet privé à confirmer les faits, et la rentrée s’annonce déjà chargée. M. Pokora s’apprête à faire ses débuts dans le théâtre. En effet, il s’apprête à jouer dans la pièce Les Grandes Ambitions, qui se tiendra au théâtre de La Madeleine. Il joue aux côtés de Philippe Lellouche et Estelle Lefébure.

Dans son aventure, son épouse Christina Milian, l’accompagne et le soutient. Rappelons que les tourtereaux se sont mariés en décembre 2020. Notons que M.Pokora aussi avait soutenu la maman de Violet, lorsqu’il a fallu qu’elle se rende à la Réunion pour tourner un film. Ce dernier avait même mis sa carrière sur pause à cet effet. Quant à Christina Milian, la comédie romantique dont elle est l’héroïne, est disponible depuis peu sur Netflix.

Toute la famille au Jardin d’acclimatation de Paris

Le travail n’empêche pas des moments de détente, surtout quand on a des enfants. Il faut dire que le jeune couple est parent de 3 beaux enfants. L’aînée de la famille est Violet, 11 ans, la fille de Christina Milian issue de son précédent mariage. Viennent ensuite Isaiah qui a environ 1 an et demi, puis Kenna âgé de 4 mois. Ce dimanche 5 septembre 2021, la famille a décidé de sortir s’amuser. Ils ont alors choisi un parc d’attractions de Paris. Il s’agit du Jardin d’acclimatation, qui par ailleurs, est un endroit très fréquenté par des célébrités.

Apparemment ravis de leur sortie, les heureux parents n’ont pas manqué de publier leurs moments de joie. Ainsi, comme à leur habitude, ils ont fait profiter leurs nombreux abonnés. Le couple de chanteurs a ainsi publié sur leur compte Instagram, des images et des vidéos, qui ont fait sourire bon nombre d’internautes.

On pouvait voir Violet en train de crier dans une fontaine, le petit Isaiah en couche, le couple prenant la pose devant l’entrée du parc. Sur d’autres photos, on voit Christina dans une barque, ou encore un joli couple de perroquet. Les fans ont été ravis de voir ces images, et les commentaires ont afflué.

La jeune mère de 39 ans a assuré qu’elle s’était fait de nouveaux souvenirs à chérir. A voir ces images, nul doute que la journée à été belle, et que toute la famille en a profité. De quoi recharger les batteries pour mieux entamer le lundi qui arrive toujours si vite !