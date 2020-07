M. Pokora : Isaiah est-il vraiment son fils ? Voici la preuve en vidéo !

Matt Pokora est un chanteur qui a marqué toute une génération de fans, depuis ses débuts en 2003 lorsqu’il a remporté Popstars avec Otis et Lionel.

Le groupe Linkup est ainsi né et les trois comparses ont cartonné.

Mais Matt Pokora rêve d’une carrière solo et lance son premier disque en 2004. Depuis, il rencontre un énorme succès et ses concerts sont toujours remplis.

Il a des fans de tous âges : des enfants, des ados, des adultes, … tout le monde l’aime ! Ses chansons sont souvent romantiques et jamais vulgaires, même dans les clips. Il remporte également la première saison de Danse avec les stars, ce qui contribue à améliorer davantage sa notoriété. Matt Pokora est un artiste complet : chant, danse et même piano ! Il a tout pour plaire et être le chanteur chouchou des français.

Matt Pokora : heureux papa du petit Isaiah avec Christina Milian

Depuis quelques années, il a trouvé la femme de sa vie : Christina Milian, très célèbre aux Etats-Unis. Depuis, les deux stars sont plus amoureuses que jamais et sont les heureux parents du petit Isaiah. C’est le premier enfant de Matt Pokora mais le deuxième de Christina Milian qui a déjà une fille de 10 ans, Violet. Cette dernière est issue de sa relation avec l’artiste The-Dream.

Isaiah est né le 20 janvier 2020 aux Etats-Unis. En effet, Matt et Christina vivent à Los Angeles, dans le pays d’origine de la belle brune. Les deux célébrités sont très actives sur les réseaux sociaux et partagent leur vie avec leurs fans. Pour cette raison, on voit souvent des vidéos d’eux avec Isaiah mais nous n’avons jamais vu son visage. Ils préfèrent préserver l’anonymat du petit garçon !

Pourtant, on le retrouve souvent sur les publications. Par exemple, le chanteur français a partagé une photo du buste de son petit, avec un body original qui lui explique comment bien le mettre. Cette photo a récolté plus de 190 000 likes et a été commentée 2 697 fois. Matt Pokora va bientôt fêter la fête des pères, le 21 juin aux Etats-Unis comme en France.

Matt Pokora dévoile une nouvelle vidéo d’Isaiah qui a déjà bien grandi !

C’est sûr qu’il ne regrette pas d’être devenu papa, lui qui a toujours aimé les enfants… Ce samedi 13 juin, l’artiste a partagé une adorable vidéo de son fils Isaiah en story Instagram. On peut également y voir Violet, sa grande sœur, et une autre petite fille (peut-être sa cousine ?). Les fans ont donc eu la joie de revoir Isaiah, même si Matt Pokora n’a partagé que son crâne.

C’est l’une des premières fois qu’on le voit en entier et on devine de plus en plus à quoi il peut ressembler. Il a l’air d’avoir les cheveux très clair comme son papa et de bonnes joues dignes d’un bébé.

Christina Milian partage également de plus en plus de vidéos et de photos du petit Isaiah sur son compte Instagram. Récemment, elle a dédié toute une story à son entrainement sportif avec un bébé ! C’est sûr, le petit garçon va avoir les cheveux clairs. On la voit donc faire des fentes avec Isaiah en écharpe ou encore des pompes avec Isaiah par terre, qu’elle embrasse sur le front à chaque descente. Il est certain que la jeune maman ne se laisse pas aller et elle montre qu’elle reprend le sport, sans laisser son bébé de côté.

Matt Pokora et Christina Milian : tout va bien pour eux

Matt Pokora et Christina Milian forment donc une famille très soudée avec leur petit Isaiah. Mais Violet n’est pas oubliée car Matt Pokora l’a adoptée comme si elle était sa propre fille ! On le sait désormais, le chanteur français est un excellent beau père pour la jeune fille. Ils s’amusent ensemble et ont une belle complicité. Christina Milian est ravie que tout se passe aussi bien et elle n’a jamais été autant heureuse qu’en ce moment.

Tout semble donc aller pour le mieux pour eux deux. Matt Pokora, dont les projets ont été retardés par le coronavirus, a sorti son nouveau clip « Danse avec moi » il y a 3 jours, ce lundi 13 juin. La vidéo a déjà été vue plus de 400 000 fois sur Youtube et on est certains que le chanteur va rencontrer un succès phénoménal ! Encore très romantique, cette chanson semble dédiée à l’élue de son cœur…

Avec cette nouvelle musique, ses fans sont encore plus impatients de voir leur idole en concert. Selon nos dernières informations, la tournée française de Matt Pokora est reportée à septembre 2020. Il peut donc profiter de sa famille pendant encore quelques mois…

Il n’y a donc aucun doute, le petit garçon est bien le fils de son père puisque la ressemblance est frappante. N’hésitez pas à suivre Matt Pokora sur les réseaux sociaux puisqu’il propose souvent des vidéos, des photos et des stories. Certes, il préserve le visage de son petit garçon, mais les contenus sont souvent très sympathiques.