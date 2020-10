Ludivine Retory en petit maillot de bain jaune au soleil ! Elle dévoile un corps sublime !

Ce n’est pas forcément une chroniqueuse récurrente, mais dans la Grosse Rigolade, elle a tout de même pu marquer les esprits avec des blagues sympathiques. Ludivine Retory sera peut-être de retour en septembre avec toute l’équipe de Cyril Hanouna.

Ludivine Retory est donc une jeune femme vitaminée et pleine de vie, son rire est communicatif et elle n’hésite pas à partager ses coups de coeur, mais aussi ses coups de gueule.

Comme Touche Pas à Mon Poste est en stand by, vous pouvez la retrouvez très facilement sur les réseaux sociaux.

Ludivine Retory enflamme son compte Instagram

Comme Iris Mittenaere, Ludivine Retory a décidé de se dorer au soleil notamment pour préparer un Summer Body dans les règles de l’art.

Certes, le confinement est toujours d’actualité et il est difficile d’envisager des vacances à la plage.

Toutefois, si vous avez un balcon ensoleillé, une terrasse ou encore un jardin arboré et parfaitement aménagé, vous pourrez copier Ludivine Retory qui a enfilé son maillot de bain.

Le mois d’Avril a été triste à cause du confinement, mais le soleil était de sortie, cela a permis de réchauffer les coeurs .

. La chroniqueuse passe alors son temps sur son compte Instagram pour combler l’ennui et divertir sa communauté.

Ludivine Retory essaye de se rapprocher de ses abonnés et la meilleure façon consiste à partager des clichés sympathiques.

Ludivine Retory a donc enfilé des lunettes assez spécifiques ainsi qu’un bikini très joli de couleur jaune qui s’harmonise parfaitement à la carnation de sa peau.

Si vous cherchez une tenue pour cet été même si vous restez dans votre jardin, car votre vol pour les Caraïbes est annulé, vous pourrez tout de même dorer au soleil en adoptant une protection bien sûr. Il est sans doute inutile de rappeler que les UV sont nocifs pour la peau, ils provoquent un cancer surtout lorsque l’exposition est importante et récurrente. Pensez à prendre un indice plus ou moins élevé et renouvelez aussi l’application toutes les deux heures.

Ludivine Retory découvre les joies du bronzage

Certes, pour les personnes qui n’ont pas un jardin, il est toujours difficile de regarder les photos de Ludivine Retory et de ne pas avoir l’envie de bronzer au soleil. La journaliste de 40 ans peut alors créer un vent de jalousie, mais elle possède aussi un corps de rêve qu’elle n’hésite pas à montrer à ses abonnés.

Si vous cherchez un maillot de bain pour l’été prochain, sachez que la mode sera colorée pour les femmes, mais également les hommes. Ces derniers peuvent adopter des caleçons qui seront associés par exemple aux tenues de leur conjointe.

Ludivine Retory a donc devancé les tendances, car la quadragénaire a découvert son petit bikini jaune associé à ses lunettes ornées de diamants. Bien sûr, la chroniqueuse est forcément de bonne humeur et elle n’hésite pas à le dire dans ses stories, mais également les photos susceptibles de rythmer son compte Instagram. Si vous êtes en quête de joie et de bonne humeur, Ludivine Retory a la recette à savoir le soleil.