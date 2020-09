Lucie Lucas : La comédienne de la série Clem affiche un magnifique décolleté en photo sur Instagram !

View this post on Instagram

En plein tournage… Ce dimanche je suis cloîtrée dans un appartement Lillois. Alanguie sous cette chaleur écrasante…J'essaie de ne pas penser à notre maison qui brûle toujours plus intensément, aux marrées noires qui détruisent tout, aux glaciers qui s'effondrent, aux Oighours, à Beirut mon amour.. Toi seule sait combien je t'aime et tout le chagrin que j'ai pour toi… Notre maison brûle, il est bien tard et j'accepte maintenant que nous ne la sauverons pas.. Nous ne nous sauverons pas. Mais nous pouvons accompagner son agonie, notre agonie collective, avec amour, respect et bienveillance, limiter les dégâts et célébrer tout ce qu'il y a de bon avec émerveillement … et comme à ma fenêtre ça sent déjà le brulé… comme je ne peux sortir et manger la vie ni rendre hommage à sa beauté… Je swipe vos post et je rêve de vous rejoindre dans vos vacances… Cet été pour moi il n'y en aura pas… Damned..j'avais pourtant dégoté de si jolis maillots ethics cette année encore… Si moi je ne peux pas les mettre à l'eau.. Peut être que vous le pourrez…:) Que ne faut-il faire pour mettre en avant ces marques qui font des maillots en cottons bio ou plastique recyclé et les font fabriquer en France ou au portugal dans le respect des humains et de l'environnement. Ayez pitié de mes sefli fake beach… Grande solitude 😅 Belles vacances à ceux qui en prennent et bon courage aux autres ❤️ Pict1 et 5 : @luzcollection Pict2 et 3: @luzcollection Pict4: @nenesparis @thomasdumontvip #modeethique #ecofashion #sustainablefashion #sustainableswimwear #modeéco #réchauffementclimatique #climatecrisis #burningplanet #lovetheplanete #maillotdebainethique #maillot #maillotbainfemme #maillotbain #woman #womanonheat #heat #help