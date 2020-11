Louise Depardieu, 12 ans après la perte de son père, elle est de nouveau en deuil de sa maman Elise Ventre !

Il y a 12 ans, nous apprenions le décès de Guillaume Depardieu, le fils de l’acteur Gérard Depardieu. Il avait été victime d’une infection et d’une pneumonie. Aujourd’hui, nous apprenons le décès d’Élise Ventre, la maman de Louise Depardieu et l’ancienne compagne du fils du comédien. Le message a été bouleversant et les fans n’ont pas hésité à lui apporter tout leur soutien.

Louise Depardieu a perdu son père et sa mère

Il est toujours difficile de perdre ses parents, vous avez l’impression d’être orphelin et de ne plus avoir d’attaches. Louise Ventre avait déjà perdu son père il y a près de 12 ans, il souffrait à cause d’un staphylocoque doré. Il avait même subi une amputation. Il est décédé le 13 octobre 2008 des suites d’une pneumonie alors qu’il était âgé de 37 ans seulement.

Élise Ventre avait épousé le fils de Gérard Depardieu en 1999, mais le couple s’était séparé en 2006 .

. Ils avaient eu une petite fille en 2001 à savoir Louise Depardieu.

Elle a partagé en story le 5 octobre dernier un message bouleversant pour rendre hommage à sa mère.

Elle a souhaité remercier toutes les personnes qui avaient pu être présentes pour elle dans ce moment difficile.

Comme elle le révèle dans son message, la vie sans son père et sa mère sera sans doute très difficile. Lorsque son père est décédé, elle n’avait que 7 ans, mais elle a tout de même pu reprendre goût à la vie grâce à divers loisirs et au soutien de sa mère, elle avait ainsi pu se reconstruire. Elle est aujourd’hui à nouveau plongée dans le deuil.

Élise Ventre et Louise Depardieu étaient très complices

Lorsque les enfants prennent leur envol, ils ne sont pas toujours proches de leurs parents qu’ils peuvent voir de temps en temps. Louise Depardieu était très proche de sa maman à savoir Élise Ventre décédée à l’âge de 47 ans, soit près de 12 ans après son ancien compagnon à savoir Guillaume Depardieu. Ce dernier avait aussi pu retrouver le sourire grâce à cette enfant, car la douleur envahissait son quotidien. En effet, après un accident de moto, il avait été contraint de subir près de 17 opérations et il avait été atteint par deux staphylocoques dorés.

Après 8 ans de douleur, le père de Louise Depardieu avait accepté de se faire amputer. Il était sur le tournage de L’enfant d’Icare en Roumanie lorsqu’il avait été frappé par une nouvelle infection et une pneumonie. Louise Depardieu a donc remercié sa maman de lui avoir donné la vie tout en faisant preuve d’une grande tendresse.