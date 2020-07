Louis de Funès moins adulé à sa mort : les révélations de son fils Olivier

Ce dernier est un acteur renommé et il a rencontré le succès escompté tout au long de sa carrière. Bien sûr, il y a une baisse au niveau de sa célébrité après sa mort comme a pu le confier son fils Olivier.

Louis de Funès était un père formidable



Le monde du cinéma a été rythmé par de grands talents et Louis de Funès continue de faire rire les Français grâce à des films qui tournent en boucle à la télévision. Même la nouvelle génération peut découvrir les prouesses de cet acteur qui a été passionnant dans la Grande Vadrouille ou encore le Gendarme se marie. Alors que la France ne cesse d’être confrontée à des périodes difficiles, les chaînes ont décidé de bouleverser leur programme pour proposer des contenus de ce genre qui peuvent apporter une bonne dose de rires et de satisfaction.

Louis de Funès est donc au rendez-vous très régulièrement pour le plus grand bonheur des fans .

. Contrairement aux idées reçues, l’acteur n’était pas forcément très heureux et son visage de « clown » n’était pas le même dans la sphère privée.

Certaines rumeurs précisent qu’il était dépressif et souvent d’une humeur peu réjouissante, mais lorsqu’il tournait, son comportement évoluait.

Lors d’une interview, son fils Olivier a accepté d’évoquer son père, cela est toujours douloureux puisqu’il a dû grandir sans cette figure paternelle.

Après sa disparition, il y a eu un petit creux et voilà qu’aujourd’hui il provoque l’engouement. Il a toujours plu. J’ai toujours entendu les gens me dire ‘votre père est formidable !

Louis de Funès, un homme très apprécié des femmes

L’acteur n’avait pas forcément un physique très réjouissant et pourtant, les femmes avaient tendance à le solliciter à maintes reprises. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à l’apprécier et les commentaires sur le Web sont très élogieux pour cet homme qui a transformé le monde du cinéma et notamment du petit écran. Il faut savoir que Louis de Funès est mort depuis plus de 30 ans puisqu’il s’est éteint le 27 Janvier 1983. Ses films sont toujours d’actualité même si les technologies de l’époque ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Olivier est alors assez discret généralement, mais dans le Parisien, il a pu évoquer la célébrité de son père qui a toujours été incroyable avec lui. Ce sont donc les fans qui sont à l’origine de ce succès qui ne semble pas prendre une ride même si après sa mort, l’engouement n’était pas aussi fort. Certains ont tendance à penser que les personnalités connues connaissent un succès beaucoup plus important lorsqu’ils décèdent. Cela fut le cas pour divers acteurs, chanteurs ou actrices.

Malgré leur disparition, ils continuent d’enthousiasmer les Français, c’est le cas pour Louis de Funès, mais également Mike Brant qui est décédé depuis près de 40 ans ainsi que Claude François. Lors de l’anniversaire de leur mort, les fans sont nombreux à se rassembler pour leur rendre un hommage digne de ce nom.