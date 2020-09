Louane : une drôle de découverte avec son nouvel album « Joie de vivre »

Les changements ont été nombreux pour la chanteuse, vous avez notamment pu découvrir la migration de son compte, et même découvrir d’anciennes photos de son quotidien. Certains fans ont ainsi pu parcourir l’intégralité et trouver de petites perles. Il a aussi servi à dévoiler une photo de son enfant puisque Louane est une maman comblée. Très discrète sur sa vie privée, elle avait notamment « caché » sa grossesse ou du moins préservé son quotidien. Les fans avaient donc pu la découvrir avec un ventre déjà bien arrondi. Le 23 octobre prochain, elle revient dans les Charts avec un nouvel album.

Un changement pour Louane au niveau de la voix

Son album intitulé « Joie de vivre » sera donc disponible le 23 octobre prochain, il faudra prendre son mal en patience pour découvrir les nouveaux titres. Closermag propose toutefois quelques révélations concernant cet opus, la couverture propose par exemple de découvrir son visage assez fermé. Elle se trouve dans le nord de la France et plus précisément devant un club de plage.

Dans un entretien accordé au Parisien, nous pouvons apprendre que Louane a choisi ce lieu puisqu’il fait référence à son enfance .

. Elle se rendait souvent au Touquet lorsqu’elle était petite.

La chanteuse a également fait quelques confidences concernant le contenu qui pourrait surprendre tous les fans.

L’album sera alors moins organique comme elle le révèle, mais également très électrique.

Vous aurez un peu de lusophone, d’influences latino, mais aussi de la trap et de l’électro. C’est donc un beau mélange qui sera offert par Louane et vous pourrez sans doute découvrir l’album sur les plateformes de streaming. Il y a toutefois un changement au niveau de sa voix et c’est une drôle de découverte surtout si vous êtes habitué à son timbre habituel. Inutile de chercher pendant des heures la raison de cette modification vocale, ce n’est pas un logiciel ou le suivi de nombreux cours de chant. La jeune maman a précisé qu’elle avait seulement arrêté de fumer. La maternité n’a donc rien à voir avec cet évènement qui pourrait peut-être déstabiliser les fans.

Louane a suivi des cours pour se remettre à niveau

Plusieurs causes sont proposées par la chanteuse qui a donc arrêté la cigarette. Certains le savent très bien, la nicotine et toutes les substances peuvent entraîner une modification de la voix qui devient un peu plus grave. Elle révèle que sa mue s’est terminée il y a peu et surtout elle a suivi aussi des cours de chant. Elle estimait ne plus être à niveau. Les fans ont donc une vraie impatience pour découvrir son nouvel album qui rappelons-le sera disponible à la fin du mois d’octobre.

Louane retrouvera alors son public après une longue pause. En effet, elle a décidé de prendre du temps, de voyager et surtout de vider sa tête. Que ce soit en Europe ou en Asie, la chanteuse a pu se promener, découvrir de nouveaux environnements et se ressourcer auprès de ses proches. Il faut noter que, depuis quelques années, elle a enchainé les sorties, les interviews et tout ce qui peut entourer la carrière d’une chanteuse. Elle a aussi pu donner naissance à un enfant et cela change forcément une vie. Louane a enfin pu repartir sur les traces de son enfance. Le rendez-vous est désormais pris et pour la promotion de son album, vous pourrez forcément la découvrir dans la presse.