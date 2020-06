Louane (The Voice) – Des nouvelles de la chanteuse qui est enfin maman ! Découvrez le prénom du bébé !

Le prénom de sa fille en hommage à sa maman

Pour son premier enfant, la belle blonde a choisi un prénom tout à faire symbolique pour elle : Isabel. Il rend hommage à la maman de l’actrice, décédée suite à un cancer en 2014.

La jeune femme évoque rarement ce sujet, mais elle avait reconnu, lors d’une interview à Paris-Match, avoir « hérité de la force » de ses parents.

Les fans de la belle attendent une confirmation officielle de la part de la chanteuse à succès !

En attendant, elle préparerait également un nouvel album.

« Je me suis dit ensuite que j’allais vraiment prendre du temps… Et en fait, avec le recul, la chance que j’ai de prendre du temps aujourd’hui pourrait vraiment, vraiment me porter préjudice. C’est pour ça que je travaille. Je sais aujourd’hui à quel point c’est un risque de prendre du temps »

Vous avez pu croiser Louane dans l’émission The Voice et sa voix a souvent été saluée par de nombreux fans. Elle reste très discrète sur sa vie privée et elle évoque rarement son quotidien avec son compagnon et il y a de grandes chances pour que le visage du bébé ne soit pas dévoilé immédiatement. Contrairement à certaines personnalités, elle veut se préserver des médias et rester finalement dans cette bulle si importante pour son bien-être. Il faut noter qu’elle a plus d’une corde à son arc, car elle est aussi actrice. Elle a participé à un film très sympathique et il a connu un franc succès à savoir la famille Bélier qui a été diffusé sur C8.