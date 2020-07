Louane : elle révèle son amour pour Kendji Girac ! Ses révélations affolent ses fans sur Instagram !

Louane semble avoir deux hommes dans sa vie et Kendji Girac aurait eu sa chance. La chanteuse qui attend un heureux évènement dans les prochaines semaines était totalement in love du chanteur qui a été découvert grâce à The Voice.

Louane et son futur bébé sont très discrets

Il fallait regarder le défilé de Jean-Paul Gaultier puisque la chanteuse a dévoilé son petit ventre rond. En effet, Louane a surpris tout le monde à savoir la presse et les fans puisque personne n’était au courant de sa grossesse. Toutefois, les actualités ne s’articulent pas autour de son bébé ou de son idylle avec Florian, mais de son amour pour Kendji Girac. Alors que ce dernier a été la cible d’une violente agression il y a quelques semaines, nous apprenons que le chanteur et gagnant de The Voice aurait eu sa chance avec la jeune femme.

Louane est désormais maman d’une très belle petite fille qu’il est toutefois difficile de voir sur les réseaux sociaux puisque la chanteuse veut garder l’anonymat. Kendji Girac est aussi discret, il est compliqué de savoir si le chanteur a trouvé l’amour de sa vie. Dans tous les cas, il ne semble pas en mesure de se marier.

Louane a enchaîné les drames dans sa vie, elle a perdu ses parents alors qu’elle était relativement jeune .

. Après avoir essuyé quelques échecs, elle a pu trouver sa voix grâce à The Voice, l’émission lui a permis de briller en public.

Elle a également eu l’occasion d’avoir un film au box-office qui s’inspirait en partie de sa vie.

Sur les réseaux sociaux, il est aussi très difficile d’avoir une photo du couple puisqu’il est très discret.

De ce fait, l’enfant serait sans doute conservé dans la plus grande discrétion et la chanteuse ne devrait pas agir comme certains candidats de la téléréalité à savoir Nabilla et Thomas Vergara ou encore Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. En effet, ils ont décidé à cause de leur médiatisation de partager rapidement des clichés de leur enfant.

Louane assure qu’elle va très bien et elle est heureuse

Difficile également d’avoir une réaction de la chanteuse puisqu’elle n’est pas très présente dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il faut alors faire partie de son cercle privé pour tenter d’acvoir des informations. Elle a toutefois accordé un entretien à Paris Match dans lequel elle partage de petites données concernant son quotidien.

Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C’est facile, c’est cool. L’amour est important.

Toutefois, elle aurait pu attendre un enfant de Kendji Girac si le jeune homme avait pu saisir sa chance. Le jeune homme et la chanteuse ont été très proches et même intimes selon les rumeurs. Malheureusement, Louane a décidé d’accorder son amour à Florian qui est aussi très connu dans le monde de la musique puisqu’il a eu l’occasion de collaborer avec des stars comme Soprano, Stromae ou encore Aya Nakamura qui est désormais pointée du doigt à cause d’une photo d’elle sans make-up. En effet, les internautes ont désormais tendance à la nommer Shrek ! En ce qui concerne Louane, elle est très heureuse avec Florian.