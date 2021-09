Louane: C’est la fin des vacances et la chanteuse change complètement de style… Sa communauté apprécie le résultat !

Avec Louane, les surprises ne font que s’enchaîner avec ses changements de style. Elle est particulièrement très active sur son compte Instagram. Louane a changé la couleur de ses cheveux et montre sa nouvelle tête à ses followers sur le réseau social. Désormais, la chanteuse n’a plus des cheveux de couleur rose, mais blonde. Une chose est certaine, c’est que la jeune maman est splendide.

Louane garde sa beauté malgré ce changement de look

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

En France, on peut citer Louane parmi les chanteuses les plus aimées du public. La jeune femme de juste 24 ans a su se faire un nom dans la sphère de la musique. Cela s’est fait grâce à ses titres. Parmi eux, on peut citer On était beau, Avenir ou encore Jour 1 qui sont entre autres les plus célèbres.

La vingtenaire en plus d’être connue pour sa très belle voix est également réputée pour ses changements de look. Il y a juste quelques jours, la jeune femme a teinté ses cheveux en rose. Il faut croire qu’elle n’aime pas garder la routine longtemps parce qu’elle a déjà opté pour une nouvelle couleur. Le rose est donc très vite devenu révolu.

Le dernier post de la chanteuse sur Instagram le dévoile déjà. La compagne de Florian Rossi est de nouveau devenue blonde en cette fin de vacances. Sur la photo publiée, la mère d’Esmée n’a dévoilé que le haut de son corps. Ainsi, les internautes pouvaient voir qu’elle avait mis un blouson jean. En légende, on peut lire quelques mots : « C’est la rentrée ».

Des débuts de relation compliqués avec son compagnon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

Personne ne peut remettre en question le fait que le nouveau look de Louane plaît à son chéri. Pour la petite histoire, les chemins de la chanteuse et de Florian Rossi se sont croisés en 2017. C’était la première fois qu’ils s’étaient rencontrés. À cette époque, la belle femme avait déjà de l’attirance pour celui qui sera plus tard le père de sa fille. Cependant, elle n’a rien voulu dire.

Il a fallu que passent huit mois pour que Louane fasse le pas et avoue ses sentiments au jeune homme. C’était à l’occasion de sa tournée. Au tour maintenant de Florian de répondre que c’était compliqué. Finalement, cela s’est fait entre les deux amoureux. Pendant une interview, Louane révèle que cela n’a pas été facile pour eux. Par ailleurs, elle précise que c’était la plus belle chose qui lui soit arrivée. Depuis, les deux amoureux vivent le grand amour. Ils profitent ensemble de chaque moment passé avec leur petite fille Esmée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

Par ailleurs, Louane a confié dans Bliss stories qu’elle ne voulait pas d’enfant au départ. Il faut dire que la jeune maman ne souhaitait pas le devenir, du moins à en croire ses aveux. L’auteur de Aimer à mort ne fait pas partie des célébrités qui exposent leur quotidien sur les réseaux sociaux. Elle est très discrète sur sa vie privée. D’ailleurs, jusque-là, le visage de la petite Esmée n’a jamais encore été dévoilé au public.