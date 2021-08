Louan : A 13 ans, est-il devenu la nouvelle star de Twitter ? L’adolescent a publié une vidéo qui fait 1,2 million de vues en seulement deux jours !

Il n’a que 13 ans, et il réussit déjà à beaucoup faire parler de lui. Le public a fait sa découverte au travers d’une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. Déjà équipé de tout le matériel nécessaire, Louan a donné un Journal télévisé éblouissant à ses internautes. C’est une œuvre qui lui a valu une invitation sur le plateau de Franceinfo, en compagnie de ses idoles. Dans cet article, on s’intéresse à la vie de cette nouvelle star française du réseau social Twitter.

1,2 million de vues déjà !

Génialissime ! @FFranceinfo a pu présenter les titres de l’actualité sur le plateau du journal 19/20 de l’édition régionale @f3htenormandie ! Bravo à toi! 👏👏https://t.co/DYPF08SbBT — Nono Dudu (@geronimo_dudu) August 24, 2021

Louan contrairement à la plupart des enfants de son âge, adore regarder les émissions de journal à la télévision. Épris de passion pour cette activité, le jeune Normand a publié une vidéo dans laquelle il joue le rôle de journaliste. C’était le samedi 21 août dernier. Tout ce qu’on peut d’ores et déjà dire, c’est qu’il a joué ce rôle haut la main.

Il n’a fallu que quelques heures pour que le post soit vu par plus de 10 000 internautes. Pour l’adolescent de 13 ans, c’est un record inédit. Il a affirmé qu’il était loin de s’y attendre. Le jeune Louan avait juste posté la vidéo et était parti s’adonner à ses autres occupations. C’est en effet à son retour qu’il aperçut que sa vidéo avait déjà totalisé 17 000 vues. À ce jour, le fameux journal de la star a déjà fait plus de 1,2 million de vues.

Louan, un grand passionné du journalisme

Détenteur d’un énorme talent, Louan a épaté les internautes avec son sourire et son expression de journaliste. Des icônes de la télévision comme Laurent Delahousse et Samuel Étienne n’ont pas pu se garder de réagir. L’adolescent a été salué sur le compte Twitter de beaucoup de célébrités.

La nouvelle star de la France est un adolescent qui passe en classe de 4e. Depuis 3 ans maintenant, il nourrit une énorme passion pour le journalisme. Selon les dires de son père, le petit garçon a chez lui le matériel nécessaire. Il dispose d’un amplificateur prompteur, un microphone, et des lumières. C’est également un abonné au ‘’1 hebdo’’.

La belle réalisation du jeune lui a permis de décrocher une invitation à France Info. Il aura le privilège de passer à l’antenne pour la célébration des cinq ans du média le 1er septembre prochain. C’est une opportunité qu’aura le petit pour côtoyer ses idoles journalistes.

Louan bientôt invité par Samuel Étienne sur la matinale

On peut dire que cette vidéo réalisée par Louan lui ouvre sans arrêt des portes, et pas des moindres. Le directeur de France Info Laurent Guimier a annoncé à la star qu’il passera à l’antenne le 1er septembre. Il présentera la matinale aux côtés de Samuel Étienne. Le jeune talent communique l’information sur les réseaux sociaux pour informer ses internautes.

Il ajoute en disant que Samuel Étienne n’était pas informé parce qu’il était en vacances. Toutefois, le petit tout excité en a discuté avec le célèbre présentateur par message, laissant ce dernier ravi de la nouvelle.