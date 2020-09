Lorie Pester a changé de look en devenant maman !

Lorie Pester a changé de look. En fait, la jeune femme est devenue maman. Par contre, si elle partage volontiers des photos de son petit bout de chou sur Instagram, elle est restée très discrète sur le nom de son compagnon. Tout ce qu’on sait c’est que c’est quelqu’un qui s’occupe d’artistes. Et c’est tout ce que Lorie accepte de dire. En effet, elle avait simplement expliqué qu’elle passerait la Saint Valentin en solo car c’était les Victoires de la Musique et que son chéri était sur place puisqu’il s’occupait d’artistes qui y étaient. Alors comme Lorie est une petite cachotière, elle ne veut absolument rien dire sur l’homme qui partage sa vie. En fait, Lorie est très certainement devenue prudente du fait de ses anciennes relations. En effet, il est fort probable qu’elle ait été ennuyée du fait de ses ex qui étaient connus.

Lorie protège son couple comme une lionne

Lorie protège son couple et la jeune femme a raison. En effet, elle avait été beaucoup la victime de paparazzis alors qu’elle était avec des hommes célèbres. En effet, elle a régulièrement fait la une des magazines quand elle était avec Billy Crawford ou encore avec Garou. Et il est vrai que ses faits et gestes étaient scrutés par la presse. Il en a été de même avec Philippe Bas, avec lequel elle avait aussi fait les « une » de divers magazine. En fait, la seule chose qu’on sait c’est qu’il s’occupe d’artistes et d’artistes connus sinon il n’aurait pas été à la victoire de la musique avec ses poulains. Mais comme Lorie n’a donné que le prénom de son chéri, impossible de savoir ou d’essayer de savoir qui est l’heureux élu. Il s’appelle Yann et c’est tout ce qu’elle a donné comme identité. On sait aussi que c’est un jeune papa. Mais là aussi c’est maigre comme indice.

Lorie est une jeune maman comblée

Lorie découvre aujourd’hui les joies de la maternité et elle doit être d’autant plus heureuse qu’elle a du se battre pendant très longtemps contre l’endométriose. Cette maladie, qui touche nombre de femmes peut rendre très difficile voire impossible d’avoir un bébé. En fait la jeune femme s’est courageusement battue. Et ceci depuis des années et finalement elle a réussi à vaincre la maladie. En effet, c’est dame nature qui a rendu les armes en premier. Elle a offert un splendide bout de chou à la chanteuse et artiste. C’est ainsi que la jeune femme découvre les joies des nuits écourtés et du bébé qui demande qu’on s’occupe de lui. Mais ce n’est rien à coté du bonheur que la vie lui a offert en lui permettant de réaliser son rêve le plus cher. Elle est devenue maman et c’est ce qu’elle désirait le plus au monde. Par contre, elle a admis ne pas en avoir parlé car elle craignait que quelque chose de négatif n’arrive pendant la grossesse et on peut la comprendre mais bébé est là. Alors pour fêter l’arrivée de l’adorable petit bout, la jolie maman a décidé de changer de look.

Lorie Pester change de look du tout au tout

Il est vrai que lorsqu’on a un petit bébé, il est plus difficile de trouver du temps pour s’occuper de soi. On n’a pas toujours le temps de courir après son coiffeur. Ainsi la jeune femme qui avait de long cheveux blonds a montré sa nouvelle coiffure. Et voilà notre Lorie châtain, avec une coupe au carré au ras des épaules et un peu wawy. En fait, cela va superbement bien à la jeune femme. Les fans adorent et la coupe et la couleur. Et ils ont raison.