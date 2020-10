Lola Marois l’épouse de Jean-Marie Bigard est au plus bas moralement ! Elle pour un proche, la photo est bouleversante

La photo vous montre un petit félin qui semble être en forme, mais il est en réalité blessé. En effet, la femme de Jean-Marie Bigard précise que son petit chat est sous perfusion puisqu’il a été victime d’une fracture du bassin. Cela est assez problématique puisqu’il ne faut pas de mobilité et, si vous avez des animaux de compagnie, vous savez à quel point c’est difficile. Elle donne donc des nouvelles, mais elle reste par contre inquiète.

Le chat de Lola Marois doit être enfermé dans une cage

Il est impossible de laisser un chat vaquer à ses occupations lorsqu’il est victime d’une telle blessure. Pour être certain que les déplacements sont impossibles, le félin doit être enfermé dans une cage pendant près de deux semaines comme le révèle la femme de Jean-Marie Bigard. Il a beaucoup souffert au vu de la fracture, mais elle reste toutefois confiante puisqu’il va s’en sortir.

Elle a souhaité remercier le personnel de la clinique vétérinaire qui a pris en charge son chat .

. Il est toujours inquiétant d’avoir un animal de compagnie qui souffre, vous êtes parfois impuissant et c’est le principal problème.

La comédienne devra donc attendre deux semaines pour une éventuelle guérison à 100 %.

Lola Marois avait partagé plusieurs photos en story notamment pour demander à son chat de revenir.

Que ce soit un chat ou un chien, il est toujours difficile de le laisser dans une clinique vétérinaire, vous avez l’impression de l’abandonner, ce qui entache aussi votre moral.

Les chats peuvent aussi se fracturer le bassin

Lorsque les humains sont victimes d’une mauvaise chute, notamment chez les personnes âgées, il n’est pas rare que le bassin ou le col du fémur soit la première cible. Chez les félins, certains pensent qu’ils ne se blessent pas puisqu’ils retombent souvent sur leurs pattes, mais la mésaventure de la femme de Jean-Marie Bigard prouve le contraire. La fracture chez un chat est tout à fait possible et elle occasionne des souffrances très importantes puisque la mobilité est impossible. En fonction de la situation, les vétérinaires peuvent opter ou non pour une opération chirurgicale, cela dépend de la situation bien sûr.

La fracture du bassin chez un chat peut occasionner d’autres blessures avec des lésions au niveau thoraciques ou abdominales. La rupture de la vessie n’est pas à exclure et les félins peuvent aussi souffrir d’une hernie abdominale à cause de la rupture du tendon pré-pubien. Il faut alors consulter rapidement un vétérinaire et surtout ne sous-estimez pas une telle fracture chez le chat.