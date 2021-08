Lola Marois explique comment elle fait comme si le coronavirus n’était « pas là » !

À l’heure où il se trouve que de plus en plus de françaises et de français ont beaucoup de difficultés à pouvoir faire en sorte de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette situation qui est assez terrible, la comédienne a purement et simplement pu décider de prendre la parole et de frapper très fort avec un message assez choquant. En effet, que ce soit du côté de Jean-Marie Bigard ou de sa femme Lola Marois, on peut très clairement dire que les deux protagonistes ne mâchent vraiment pas leurs mots.

Mais toutefois, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre la comédienne prendre la parole sur un sujet aussi grave et délicat que le coronavirus. On peut par exemple se souvenir notamment des dernières déclarations assez dingues de Jean-Marie Bigard concernant le coronavirus et notamment sur la vaccination. Par la suite, il se trouve que Lola Marois avait même pu prendre la parole pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’elle pouvait penser de la situation avec notamment son mari qui peut parfois prendre des décisions assez controversées, tout comme d’autres grandes personnalités comme Francis Lalanne actuellement.

En revanche, l’histoire ne s’arrête pas là et il se trouve que Lola Marois va devoir parfois se justifier à la place de son mari : il faut dire qu’elle ne cesse d’être sollicitée par de plus en plus de fans sur les réseaux sociaux, et cela peut parfois porter à confusion quand on sait qu’elle ne cesse de s’exprimer parfois sur des situations qui peuvent souvent être assez compliquées, c’est le moins que l’on puisse dire.

Lola Marois se fait interroger sur le coronavirus et prend la parole

Bien que son compagnon Jean-Marie Bigard ne se gêne pas pour pouvoir prendre la parole au sujet de la vaccination et du coronavirus, peu de gens ont pu voir Lola Marois s’exprimer sur le sujet sur les réseaux sociaux ou encore dans les interviews. Mais désormais, c’est chose faite comme on a pu le constater une nouvelle fois sur le web avec une session de questions et de réponses que la comédienne a pu organiser avec l’ensemble de ses fans.

Néanmoins, elle ne s’attendait sans doute pas à recevoir des questions aussi dingues au sujet de la vaccination : lorsqu’elle a pu recevoir les différents messages ces derniers jours sur le web, on peut dire que Lola Marois a pu être assez surprise et plutôt très étonnée de voir certaines réponses assez dingues à ce sujet du côté des internautes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Lola Marois donne un conseil pour vivre avec le coronavirus

Pour pouvoir vivre avec le coronavirus, comme nous l’a dit clairement Emmanuel Macron dès les premiers jours où la pandémie s’est aggravée en France, il se trouve qu’il faut parfois appliquer certains conseils en particulier.

En effet, du côté de Lola Marois, les choses sont assez claires, et il faudrait pouvoir faire en sorte que les plus fragiles soient bien évidemment protégés, mais pas seulement. Alors que certains de ses abonnés ont des difficultés à vivre avec le coronavirus, il se trouve que Lola Marois a pu simplement conseiller d’apprendre à vivre avec le virus et même de faire comme s’il n’était tout simplement pas là !