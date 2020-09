Loana : une photo sans aucun vêtement pour savoir si elle est « moche »

Alors que Loana Petrucciani a dévoilé une photo de Fred Cauvin qui semble être au coeur d’un ébat amoureux, elle revient cette fois avec un cliché de son torse totalement sans vêtement. Elle n’a pas non plus des dessous, vous avez donc une vue sur son buste et elle estime que son ex avait tendance à la trouver moche. Elle demande donc indirectement l’avis aux internautes et ils ont été nombreux à la commenter.

Loana Petrucciani n’a pas froid aux yeux sur Instagram

Depuis quelques semaines, la star de Loft Story semble enchaîner les frasques. Après la diffusion d’une photo où vous pouviez apparemment découvrir son ancien compagnon en pleins ébats amoureux, c’est un cliché de son buste sans aucun vêtement qui est désormais dévoilé.

Loana Petrucciani accompagne son poste avec une légende qui met à nouveau les déclarations de son ancien compagnon en avant .

. Elle révèle que son ex avait tendance à la trouver « moche et hideuse ? Une clocharde droguée. Vous en pensez quoi ? »

Depuis, le post a été supprimé puisque les photos de ce genre ne sont pas admises sur Instagram.

Ils sont nombreux à lui demander de se faire aider au plus vite puisqu’elle ne semble pas avoir de limites au niveau des publications. Il y a quelques jours, elle révélait qu’elle avait été victime de coups de la part de Fred Cauvin. Ce dernier a réalisé plusieurs interviews notamment à TPMP. Il a admis lui avoir administré en début d’année une gifle, car la situation avait apparemment dégénéré.

De vives inquiétudes pour Loana Petrucciani

Les internautes sont donc inquiets, car, avec les révélations de Fred Cauvin, certains pensent qu’elle est clairement en danger. Loana avait aussi été au coeur de déclarations de la part de Benjamin Castaldi. Ce dernier a spécifié qu’elle avait eu besoin d’aide dès son entrée dans Loft Story. À l’époque, elle avait des problèmes d’anorexie, elle se faisait vomir et, sur le plateau de TPMP, il avait aussi affirmé qu’elle ne mangeait pas forcément. Aujourd’hui, après la publication de tous ces clichés, ils sont nombreux à estimer que Loana Petrucciani a besoin d’une véritable aide.

Loana Petrucciani ne cache donc rien sur cette photo qui a été supprimée comme celle de Fred Cauvin en pleins ébats amoureux. Toutefois, les captures ont été faites et elles sont nombreuses à se propager sur la toile, et notamment les réseaux sociaux. Il est donc assez surprenant de découvrir Loana Petrucciani dans ce registre et les commentaires l’incitent à consulter au plus vite un professionnel.

Nous avons modifié la photo avec un coeur au niveau de son buste, car l’original était au naturel le plus total.