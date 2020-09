Loana seule et fragile dans le Loft : les révélations de Benjamin Castaldi sur TPMP

Il y a quelques jours, la toile découvrait les photos de Loana avec le corps tuméfié. Ce dernier était rythmé par une quantité astronomique d’hématomes. Cyril Hanouna revient une première fois sur l’affaire puisque Gilles Verdez aurait eu une discussion avec Fred Cauvin, le conjoint de la star du petit écran. À ce moment, Benjamin Castaldi révèle qu’elle était déjà fragile au moment du Loft sur M6 et personne à l’époque ne lui était venu en aide. Quelques années plus tard, elle semble vivre une descente aux enfers. Cyril Hanouna décide alors d’inviter Fred Cauvin le 22 septembre dernier, les internautes ont crié au scandale au vu des déclarations.

Benjamin Castaldi partage quelques révélations sur Loana

Vous vous souvenez bien sûr de Loana Petrucciani, qui faisait son entrée dans le Loft il y a près de 19 ans. Sur le plateau de TPMP le 21 septembre dernier, Benjamin Castaldi révèle que la candidate était déjà fragile à cette époque et elle a ensuite sombré dans une descente aux enfers. Le chroniqueur estime que tout le monde aurait dû s’inquiéter de son sort il y a bien longtemps. Si au départ, elle avait des problèmes, le tourbillon médiatique a sans doute causé quelques drames supplémentaires et elle a finalement été aspirée dans une spirale infernale. À l’époque, les équipes du Loft étaient au courant qu’elle avait de l’anorexie, qu’elle se faisait vomir et qu’elle ne mangeait pas.

C est malaisant ils l ont fait venir pour l accablé le type — Elo (@Elo49698380) September 22, 2020

Pour Benjamin Castaldi, lorsqu’elle a eu ce triomphe incroyable avec l’émission « on l’a laissée tomber ». Il faut savoir que Loana Petrucciani a enchaîné les drames au cours de sa vie. Elle aurait été violée à plusieurs reprises, elle n’aurait plus de contacts avec son père et elle aurait même fait quelques tentatives de suicide. Elle a également eu des problèmes pour la garde de sa fille.

La venue de Fred Cauvin fait couler beaucoup d’encre

Les internautes en apprenant que Fred Cauvin venait sur le plateau de Touche pas à Mon Poste n’ont pas hésité à crier au scandale sur Twitter. Ils sont nombreux à trouver cette situation inadmissible puisqu’il a été soupçonné d’être l’auteur des coups. Gilles Verdez avait partagé quelques révélations concernant notamment le train de vie de Loana et apparemment, elle avait quelques addictions. Elle aurait aussi tendance à vivre dans un appartement souillé. Ce sont bien sûr des rumeurs qui n’ont pas été confirmées par Loana.

J’aime pas Loana mais là son ex qui minimise en disant « oui je l’ai tapé sous la fatigue » « euh ouais je l’ai insulté mais pas de violence » c’est grave là quand même? En plus il sort ça en direct à la TV #TPMP — Letty (@Needansunerose) September 22, 2020

Fred Cauvin révèle que s’il avait vraiment frappé Loana pendant quatre heures, elle n’aurait pas eu des bleus .

. Il a toutefois reconnu lu avoir administré une « petite gifle ». Il s’explique en précisant qu’il y avait une accumulation de fatigue et elle « prenait énormément de produits ».

L’homme précise qu’il s’en veut beaucoup et il révèle qu’il a finalement très mal réagi.

Fred Cauvin aurait donc fait 48 heures de garde à vue pour les coups supposés et les forces de l’ordre auraient retrouvé à son domicile des stupéfiants. Ces derniers n’étaient pas seulement consommés par Loana, car Fred Cauvin semblait aussi être un consommateur selon les informations glanées dans la presse. L’homme voudrait lui venir en aide même si aujourd’hui, ils ne sont plus en couple. Sur le plateau de TPMP, il précise qu’il voulait lui payer des vacances pour qu’elle puisse se reposer. Les internautes n’ont pas forcément adhéré à son discours, ils ont été nombreux à le traiter de menteur ou de pervers narcissique.