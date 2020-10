Loana : Sa mère s’exprime sur les problèmes psychologiques, mais aussi ses problèmes de drogues avec Fred !

Il y a quelques semaines, des photos étaient partagées sur le compte Instagram de Loana Petrucciani. Nous pouvions alors découvrir les hématomes sur l’ensemble de son corps et elle a rapidement ciblé Fred. Par la suite, les déclarations ont pu se multiplier notamment sur le plateau de TPMP. Dernièrement, Gilles Verdez a précisé en direct que l’ancienne star du loft avait été hospitalisée. C’est au tour de la maman à savoir Violette de prendre la parole.

Celui qui a reconnu avoir giflé Loana en début d’année après un excès de colère serait donc celui qui fournirait de la drogue à l’ancienne star de la télé-réalité. La maman a pu être contactée par le magazine StarMag et elle a fait quelques révélations assez incroyables sur le quotidien de sa fille et sa relation avec son ancien compagnon.

Loana perd ses cheveux et est au plus mal à cause de la drogue – Mce tv https://t.co/q4FURYnwUj via @GoogleNews

