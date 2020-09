Loana et Fred Cauvin : une action en justice en vue ?

Loana a laissé un bien inquiétant message sur les réseaux sociaux hier. Elle a publié des photos de ce qu’elle dit être son corps, totalement tuméfié et rempli de traces de ce qu’elle dit être des coups administrés par par son ancien compagnon, Fred Cauvin. Il est vrai que la relation entre la jeune femme et l’homme sont houleuses. Selon Loana il aurait déjà eu du sursis à propos de violences. Bien entendu le jeune homme a une autre version et il dit qu’il lui aurait mis une simple gifle. Pour le moment c’est à la justice de faire son travail mais toujours est-il que l’état de la jeune femme est inquiétant. Son coté très fragile peut en faire une excellente proie.

Loana, la première star de la téléréalité

Loana Petrucciani est la première star de la téléréalité en France. Après avoir été gogo danseuse dans des cabarets sur la côte d’Azur, la jeune femme, âgée de 23 ans, remporte la première édition de Loft Story. Elle avait été remarquée pour son physique mais aussi ses mœurs libres. La jeune femme avait fait le buzz pour une scène dans la piscine du loft. En effet, elle y avait eu une relation sexuelle, réelle ou mimée) avec Jean-Edouard Lipa. Elle a fini par expliquer l’année dernière que non, ce n’était pas une relation sexuelle, qu’elle et son partenaire se seraient simplement chauffés dans la piscine. C’est possible, ou pas. On ne saura jamais la vérité et de toute façon, cela n’a plus grande importance. Mais c’est sans doute cette scène, très osée il y a vingt ans qui apporté la gloire à la jeune femme.

Une gloire qui lui a porté la déchéance

Mais cette scène a sans doute aussi été à l’origine de sa déchéance. En effet, toutes les portes se sont ouvertes à la starlette lors de sa sortie du loft, chanson, mannequinat, livre etc. Mais avec le temps il s’est avéré que la gagnante de l’émission de téléréalité avait un vrai souci de fragilité. Steevie, un des candidats, a à un moment alerté en disant lors d’une émission que c’était dommage que Loana ne soit entourée que de loosers et de camés. La déclaration était pour le moins inquiétante. Et il est vrai qu’à partir d’un certain moment, on n’entendait plus que des histoires négatives sur la jeune femme. Visiblement celle-ci n’arrivait pas à gérer sa célébrité, ni son mal-être qui était évident. Loana a ainsi fait un certain nombre de tentatives de suicide. A un moment elle avait été été frappée par un de ses ex-compagnons. La starlette a ensuite pris énormément de poids. Elle a également été soignée en hôpital psychiatrique.

Elle a fait l’objet de violences dans son passé et par celui qu’elle accuse aujourd’hui d’avoir recommencé.

Ce dernier a simplement reconnu une gifle. Pour le moment on n’en sait pas plus sinon que le jeune homme, accusé par Loana prétend avoir été de suite déposer plainte en diffamation. On ignore de quoi il en retourne mais la police avait déjà du intervenir chez Loana. La version de Cauvin est différente. Il prétend que Loana tombe et se fait mal quand elle est ivre ou droguée. Ainsi il a prétendu que les policiers auraient trouvé de la drogue chez son ex. Il dit que le temps que la police revienne avec des équipes spécialisées, Loana aurait jeté la drogue dans les toilettes. Or, cette version est étrange. En effet, lorsque la police trouve de la drogue elle ne va pas chercher des équipes spécialisées. Cela permettrait justement à la personne de se débarrasser de la drogue. En pareil cas les policiers prennent la drogue. Et s’ils veulent appeler une équipe avec un chien, ils téléphonent mais ne quittent pas les lieux. En attendant que la justice se prononce, le jeune homme est présumé innocent tant qu’il n’est pas condamné. Affaire à Suivre.