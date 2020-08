Lionel Messi : choc, le footballeur veut délaisser le FC Barcelone !

Ce n’est malheureusement pas une rumeur puisque le 25 août, le FC Barcelone a apparemment validé cette hypothèse. Lionel Messi voudrait réellement quitter le club, mais que se passe-t-il ? Pendant de nombreuses années, cette éventualité était balayée d’un revers de la main, car il était impossible d’envisager le club sans ce footballeur qui a obtenu plusieurs fois le Ballon d’Or. Ce dernier a d’ailleurs été annulé pour 2020 puisque le coronavirus a perturbé les compétitions. Alors que le PSG a perdu la finale de la Ligue des Champions, un nouveau tremblement de terre se produit.

Lionel Messi ne veut plus jouer pour le FC Barcelone

Les supporters du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi sont forcément sous le choc et pour le monde du sport, c’est l’annonce la plus bouleversante du jour. Il ne faut pas oublier que lors de la Ligue des Champions, le club a tout de même essuyé une lourde défaite contre le Bayern qui a remporté la finale contre le PSG. Lionel Messi doit donc désormais digérer le 8/2 alors que Paris a perdu d’un seul but seulement. Lionel Messi aurait alors partagé sa volonté dans la foulée, celle de quitter cette formation.

Lionel Messi a besoin de changer d’air apparemment et pour quitter son club, il utiliserait à bon escient une clause de son contrat .

. A la fin de l’année, il pourrait partir gratuitement du FC Barcelone, il pourrait ainsi retrouver sa liberté.

Malheureusement, la clause selon Cnews serait valable jusqu’au 10 juin, il ne pourrait donc plus la faire valoir.

🔴🚨 @marcelobechler, le premier à avoir lâché la bombe du départ de #Messi il y a quelques jours, annonce que Leo a tranché pour Manchester City et veut jouer chez les Citiezens. pic.twitter.com/jkXmytJsFt — FCBN_FR (@FCB_NewsFR) August 26, 2020

Le FC Barcelone va-t-il laisser partir Lionel Messi ? L’Argentin pourrait tout de même utiliser cette clause en se servant de la situation actuelle. Le coronavirus a perturbé la saison, le mercato et bien sûr la fin des compétitions. Par conséquent, l’année se terminerait un peu plus tard et il pourrait alors profiter de cette prolongation. Selon les rumeurs, le joueur pourrait profiter de cette fin d’été pour quitter son club, mais où ira-t-il ? Si toutefois, cette stratégie ne porte pas ses fruits, la clause libératoire s’appliquera et le montant sera conséquent à savoir 700 millions d’euros.

#FCBarcelona va a llevar a los tribunales a #Messi, se van a mantener firmes en la cláusula de 700 millones. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 25, 2020

Lionel Messi va-t-il être taclé ?

Lorsque des clubs sont attachés pendant de nombreuses années à un footballeur, il est toujours difficile d’envisager un départ sans animosités. Les supporters pourraient ne pas apprécier son départ, mais certains sont tout de même assez conciliants. Avec ce qu’il a pu accomplir ces dernières années avec le FC Barcelone, Lionel Messi a le droit de profiter d’un autre club, de prendre l’air. Il mérite aussi le respect et une bonne dose d’admiration comme Carles Puyol a pu le préciser via un message posté sur Twitter.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Si toutefois cette décision se concrétise, les hypothèses sont déjà au rendez-vous et les bookmakers sont forcément sur le devant de la scène. Les paris sportifs sont donc à l’honneur notamment pour savoir si Lionel Messi pourrait jouer en Italie, en Angleterre ou encore en France si certains clubs ont les moyens de se payer le joueur international. Deux pistes sont à envisager à savoir l’Inter Milan et Manchester City. Il faudra alors patienter pour savoir si le footballeur souhaite tout de même rester et s’il a pu digérer cette débâcle face au Bayern ou s’il envisage réellement de courir après le bonheur avec une autre équipe.