Line Renaud : ses bouleversantes déclarations à propos de Johnny Hallyday, « c’est un suicide »

Line Renaud a pu se retrouver face à Audrey Crespo Mara pour le portrait de la semaine. Celle qui est connue comme une actrice, une chanteuse, mais également une meneuse de revues a pu partager son sentiment concernant la mort de Johnny Hallyday. Ce dernier est décédé il y a près de trois ans des suites d’un cancer qui avait notamment été détecté 15 mois plus tôt. Pour Line Renaud, c’est finalement un « suicide » puisqu’il a brûlé sa vie des deux côtés.

Line Renaud sur la mort de Johnny Hallyday : “Il était trop jeune… Mais Johnny c'était un suicide”

Cigarette, alcool…https://t.co/tKZHaGPwjX pic.twitter.com/GKqB0D4bla — Johnnyhallydaymusic (@johnnymusic1960) October 26, 2020

Johnny Hallyday est parti beaucoup trop tôt

Line Renaud partage alors un peu du quotidien de la star du rock qui est au centre d’un nouveau coffret dévoilé par sa femme, Laeticia Hallyday. Line Renaud précise qu’il était beaucoup trop jeune, « mais c’est un suicide Johnny ! Il a bu toute sa vie, il a fumé ». Nous apprenons alors qu’il pouvait allumer une cigarette alors qu’il venait d’en éteindre une.

Line Renaud n’a toutefois pas pris part dans les questions d’héritage de la famille Hallyday qui ont alimenté la presse pendant plusieurs années .

. Pour l’actrice, c’était une histoire de famille et elle n’avait pas sa place au coeur de ces conflits.

Elle n’est donc ni pour un camp ni pour l’autre, elle a souhaité qu’ils se débrouillent sans elle.

Line Renaud qui est désormais âgée de 92 ans souhaite mener une vie paisible alors qu’elle a été victime d’un AVC. Depuis plus d’un an, elle n’est toutefois plus aussi présente sur les plateaux de télévision à cause de ses problèmes de santé.

"C'est un suicide" : Line Renaud évoque avec émotion la mort de Johnny Hallyday https://t.co/trfmo0kpCm pic.twitter.com/AEGlbYa6ho — Télé 7 Jours (@Tele7) October 26, 2020

Line Renaud est désormais remise de son AVC

La chanteuse a pu notamment compter sur le soutien de ses proches à savoir Muriel Robin ou encore Claude Chirac. Ce problème de santé qu’il ne faut pas prendre à la légère lui a aussi fait prendre conscience que la vie peut se briser très aisément du jour au lendemain. L’actrice a donc décidé de régler rapidement toutes les questions relatives à sa succession. En ce qui concerne sa maison, elle opte pour la vente avant qu’elle quitte la Terre. Elle pourra ainsi connaître l’identité des acheteurs et, si elle ne les aime pas, elle ne les choisira pas.

Pour l’argent de Line Renaud, elle a également pensé à toutes les démarches puisqu’il sera envoyé dans une fondation dédiée aux recherches scientifiques. Cette dernière portera bien sûr le nom de Line Renaud et celui de son époux. Son passage à Sept à Huit a été émouvant et il a fait réagir les internautes sur Twitter.