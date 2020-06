Line Renaud : découvrez son extraordinaire réaction face à l’attaque de Pierre-Jean Chalençon !

Il y a peu de temps, nous vous disions que Pierre-Jean Chalençon avait « agressé » Line Renaud sur Twitter. La chanteuse de 91 ans avait posté un tweet le 15 juin pour rendre hommage à son ami Johnny Hallyday le jour de son anniversaire. Elle avait notamment écrit que pour elle, le rockeur était toujours là.

Ce tweet avait été très bien accueilli par la communauté de Line Renaud et elle a récolté près de 3 000 likes sur cette publication. Parmi les commentaires d’internautes touchés et souhaitant à leur tour un bon anniversaire à Johnny Hallyday, on retrouve le commentaire virulent de Pierre-Jean Chalençon.

Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là 💋❤️ Line #JohnnyHallyday pic.twitter.com/xmyE66xqa1 — Line Renaud (@linerenaud) June 15, 2020

Pierre-Jean Chalençon souhaite la mort de Line Renaud

L’acheteur de l’émission « Affaire Conclue » sur France 2 et membre des « Grosses têtes » sur RTL s’est permis d’écrire « Tu le rejoins quand ? » sous la photo de Line et de Johnny. Son commentaire et ses réactions suivantes ont ensuite été effacés.

Directement, les twittos ont répondu à Pierre-Jean Chalençon en lui demandant de retirer son commentaire et de s’excuser. Suite aux réponses des internautes, le collectionneur s’est encore plus énervé en disant que Line Renaud était une « sorcière », « la cruauté incarnée » et « méchante ». Nous ne savons toujours pas sur quoi il base ses accusations mais, selon lui, « elle se moque des gays ».

Pourtant, elle est la Vice-Présidente de l’association Sidaction qui fait beaucoup d’actions en faveur des homosexuels et pour la cause LGBT+. Ce serait donc totalement contradictoire de la part de Line Renaud de soutenir cette fondation mais de se moquer des gays dans un même temps. Peut-être n’avons-nous pas toutes les informations en notre possession.

Pierre-Jean Chalençon s’excuse publiquement après ses attaques envers Line Renaud

Après ses attaques virulentes, la star d’Affaire conclue a fait un virage à 180 degrés. En effet, il s’est excusé publiquement sur son propre compte Twitter après avoir effacé ses messages. Qu’est-ce qui peut expliquer ce revirement de situation ? Voulait-il faire le buzz ? Si tel est le cas, on peut dire qu’il a réussi mais dans le mauvais sens… On ne connait toujours pas les raisons qui l’ont poussé à insulter Line Renaud puis lui présenter ses excuses mais les internautes n’ont pas apprécié son comportement !

Chère Line…veuillez m excusez pour ce petit tweet mal placé !..vous qui avez connu Thierry le luron … je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement.. nous avons beaucoup d amis en commun .. @linerenaud 😘👍💝 — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 15, 2020

On ne vous détaillera pas tous les commentaires laissés par les twittos mais ces derniers sont très remontés. Ils pensent que son acte est impardonnable et qu’il a fait preuve de lâcheté. Une internaute a même identifié le compte officiel de France 2 pour le faire renvoyer. Selon elle, Tex (l’ancien animateur des Z’amours) a été congédié pour beaucoup moins que ça.

Line Renaud réagit au tweet de Pierre-Jean Chalençon

Line Renaud a donc réagi au tweet de Pierre-Jean Chalençon un jour plus tard. Elle ne lui a pas répondu à proprement parler et ne l’a même pas identifié mais le tweet suivant lui est clairement destiné : Mes chers(ères) ami(e)s, mon proverbe du jour sera « La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe ».

Mes chers(ères) ami(e)s, mon proverbe du jour sera : "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe". 💋❤️ Line — Line Renaud (@linerenaud) June 16, 2020

Sous ce tweet, elle a reçu des dizaines de commentaires qui applaudissent sa réaction et enfoncent encore un peu plus le comporte de Pierre-Jean Chalençon. Line Renaud est une personnalité très respectée en France en raison de sa carrière et de ses engagements auprès des associations. Comme dit précédemment, elle est très engagée auprès de Sidaction. La chanteuse a également créé sa propre Fondation « Fonds de donation Line Renaud-Loulou Gasté » dédiée à la recherche médicale.

Initialement, Pierre-Jean Chalençon avait dit qu’il s’expliquerait bientôt au sujet de Line Renaud et de sa soi-disant aversion pour les homosexuels. Après ses excuses, on se doute qu’il ne dira rien de plus et qu’il souhaite simplement que cette affaire soit enterrée. Son tweet d’excuse n’était donc peut-être pas nécessaire car il semble compliquer davantage la situation. Est-ce que cette histoire va s’arrêter là ? Seul l’avenir nous le dira…

En attendant, Pierre-Jean Chalençon revient en tant qu’acheteur dans Affaire Conclue sur France 2 et fait toujours partie de l’équipe des Grosses Têtes sur RTL. A l’origine, il est d’ailleurs très apprécié par les téléspectateurs d’Affaire Conclue. Mais sa réputation peut vite se détériorer si les fans de l’émission présentée par Sophie Davant sont au courant de ce qu’il s’est passé avec Line Renaud.