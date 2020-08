Lily-Rose Depp en couple ? La fille de Vanessa Paradis embrasse Eileen Kelly !

Lily-Rose Depp se fait habituellement très discrète sur ses histoires d’amour. La jeune femme a rompu en avril dernier avec Timothée Chalamet alors que cela faisait un peu plus d’un an qu’ils étaient ensemble.

Depuis, l’acteur a retrouvé l’amour et il s’affiche dans les bras d’Eiza Gonzalez. La fille de Vanessa Paradis tente de tourner la page et elle se concentre sur sa carrière et sa famille.

Il y a peu, Lily-Rose Depp a fêté ses 21 ans avec ses proches. D’ailleurs, elle avait embrasé la toile avec un cliché d’elle dans une belle robe rouge décolletée pour l’occasion. Néanmoins, cette fois-ci, la star fait le buzz pour une toute autre raison.

Lily Rose embrasse Eileen Kelly !

Samedi 8 août, l’actrice a voulu fêter l’anniversaire de son amie, Eileen Kelly. Elle a dévoilé plusieurs clichés sur Instagram où on la retrouve particulièrement proche de l’influenceuse. Sur l’une des photos, Lily-Rose Depp l’embrasse à pleine bouche et elles ont enflammé la toile. Puis, sur un autre cliché, les deux jeunes femmes prennent la pose en train de danser tout en s’enlaçant et elles se veulent très sensuelles.

Alors, Lily-Rose Depp est-elle en couple avec Eileen Kelly ? La jeune femme a déclaré publiquement son amour pour elle. « Je t’aime » a t-elle écrit sur la photo. Pour autant, rien ne dit qu’elle soit réellement avec Eileen.

Ce n’est pas la première fois que Lily-Rose s’affiche très proche d’ Eileen Kelly. L’année passée, la fille de Vanessa Paradis avait dévoilé une photo d’elle qui laissait planer quelques interrogations sur leur relation. Néanmoins, depuis plusieurs semaines, Lily ne cesse de commenter les photos d’Eileen sur le réseau social et il semble donc bien se passer quelque chose entre elles.

Lors d’un post Instagram, Eileen avait pris la pose nue et elle avait caché ses tétons avec des emojis. Lily-Rose s’était empressée de lui laisser un message très ambigu. « J’ai de la chance » avec le hashtag « La petite amie la plus hot de tous les temps« .

La fille de Vanessa et de Johnny Depp entretient donc bien le mystère sur sa possible histoire d’amour avec Eileen.Néanmoins, on se doute que les fans vont enquêter à leur tour et tenter de savoir si elle est en couple avec Eileen.

Qui est Eileen Kelly ?

Eileen Kelly a 21 ans et elle a plus de 400 000 abonnés sur Instagam. L’influence se plaît à poster de nombreuses photos d’elle dénudée et elle s’assume entièrement sur le réseau social.

En plus, elle est rédactrice en chef de Killer and A Sweet Thang, un site pour la jeune génération qui parle de sexualité, d’amour et de nombreux sujets autour de la féminité. L’influenceuse a commencé à l’âge de 16 ans à donner des conseils sur l’adolescence sur Tumblr et depuis, elle ne s’arrête plus !

De son côté, Lily-Rose Depp est sur tous les fronts. En plus de poser pour de nombreux magazines, la fille de Vanessa est une très bonne actrice. Elle a joué dans :