Lili Reinhart bouleversée par un terrible drame dans sa vie !

Révélée par la série Riverdale, l’actrice Lili Reinhart coule des jours heureux depuis de nombreux mois avec son chéri, Cole Sprouse, lui aussi comédien dans la même série.

Malheureusement pour la jolie blonde, son confinement n’a pas l’air de se passer de la meilleure des façons, puisque ses fans ont pu la retrouver en pleurs sur une story Instagram, dans laquelle elle révèle la violente attaque qu’a subi son chien.

Lili Reinhart annonce que son chien a été victime d’une terrible attaque

Lili Reinhart raconte donc l’expérience horrible qu’elle a vécue vendredi dernier, lorsque son chien, Milo, a été attaqué par un autre chien pendant une banale promenade. Reinhart, 23 ans, a ainsi partagé que Milo avait dû être transporté à la clinique vétérinaire, pour une intervention chirurgicale d’urgence, en raison d’une blessure assez profonde au cou.

« C’est bizarre pour moi de vous raconter cela et je ne sais pas exactement pourquoi je le fais, mais je suppose que c’est pour toutes les personnes qui se soucient de mon petit chien, Milo. Je le sortais aujourd’hui pour faire de l’exercice – j’avais un masque et des gants, alors ne commencez pas avec moi sur ce sujet – mais il a été attaqué par un autre chien », explique Reinhart en larme, dans une vidéo publiée en story Instagram vendredi après-midi.

« C’était vraiment mauvais », dit-elle à propos de l’attaque. « J’ai donc dû l’emmener à la clinique vétérinaire de toute urgence, et il est maintenant en train d’être opéré. »

D’après les propos de l’actrice, Milo aurait une grave blessure au cou, relativement profonde. Si la vie du petit chien n’a pas l’air en danger, assurant pouvoir donner de ses nouvelles très bientôt, c’est l’expérience vécue par la jeune femme qui paraît surtout l’avoir traumatisée.

L’actrice Lili Reinhart est complètement dingue de son chien

La star de Riverdale avait adopté Milo en février dernier, au Furever Freed Dog Rescue en Colombie-Britannique, là où la série Riverdale est tournée.

« Voici mon nouveau bébé. Il est rapidement devenu mon plus grand amour. Rencontrez Milo ! », avait-elle écrit dans un article Instagram, présentant le miniature Schnauzer âgé d’un an à ses followers.

Quelques jours plus tard, Reinhart avait partagé une autre photo d’elle, se blottissant alors contre le chiot et sous-titrant la photo : « Ma vraie vie, mon tout petit garçon. »

L’actrice des Hustlers a partagé de nombreuses photos de son temps passé avec Milo.

Pas plus tard que la semaine dernière, Reinhart avait aussi publié un « portrait de famille en quarantaine » d’elle-même et de Milo, tous deux assis sur l’herbe. Une jolie relation fusionnelle donc entre l’actrice et son chien, qui a de quoi émouvoir tous les amoureux des animaux.