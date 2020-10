Lidl : Le hard discounter le plus dynamique ! Des nouveaux produits tout les mercredi à des prix dérisoire !

View this post on Instagram

Buongiorno ✨⁣ ~ amanti della cucina vi ricordo che oggi esce da @lidlitalia il robot da cucina come il mio: il Monsieur Cuisine.⁣ ⁣ Con questo robot io cucino qualsiasi cosa, dal primo ad dessert. Impasta, sminuzza, frulla, e tanto altro; insomma, fa di tutto.⁣ ⁣ Per chi ancora non lo conoscesse nelle mie storie in evidenza trovate una descrizione dettagliata. ⁣ ⁣ ⁣ Voi in cucina utilizzate aiutanti simili o preferite fare tutto a mano e in padella come una volta?⁣ ⁣ #noadv #goodmorning ⁣#lidlitalia #lidl #monsieurcuisineconnect #monsieurcuisineplus #monsieurcuisine #cucinadesign #interiordesign #livingroom #design #arredamento #arredamentointerni #kitchendesign #kitchen #kitcheninspiration #desingmoderno #arredamento #arredare #cucinamoderna #designinterior #designinspiration #inspo #stosacucine @stosacucine_official @lidlitalia #rovere #arredareconstile #arredarecasa