Lidl et le commerce équitable : une tablette de chocolat incroyable, vous ne pourrez pas résister

Chocolat rime avec gourmandise, fête, délices, douceurs, goût. C’est sans doute l’aliment qui réussi l’exploit à être et régressif et chic. Et ce n’est pas la célèbre marmotte avec son papier alu qui nous dira le contraire. Ni cette magnifique pâte à tartiner qu’on mange à la petite cuillère ou encore ces fabuleuses fontaines de chocolat dans lesquelles on trempe des fruits ou encore des chamallows. Et le chocolat chaud de notre enfance ? Le marbré du goûter, la mousse au chocolat qui fait de bien délicieuses moustaches aux gourmands. Et on n’a pas encore parlé des boites de chocolats ou des moulages, aussi beaux que bons. Mais comment faisaient nos aïleuls pour vivre sans chocolat ? En effet, il n’est connu en Europe que depuis le XVIème siècle. Or, le cacaoyer est cultivé depuis des millénaires en Amérique Centrale et dans l’Amérique Latine.

Un produit qui se décline en trois grandes catégories

En fait, on classe le chocolat en trois grandes catégories. Le chocolat noir, qui est simplement du cacao, du beurre de cacao et du sucre. Le chocolat au lait, qui comme son nom l’indique comporte du lait et le chocolat blanc. Ce dernier a la particularité de ne pas comporter de cacao mais d’être fait à base de beurre de cacao. C’est une invention de Nestlé, qui a commencé à le produire pour se débarrasser des surplus de beurre de cacao. Par contre, le chocolat blanc a une particularité, il ne fond pas dans la main. En fait, la qualité d’un chocolat se mesure à son taux de cacao, de beurre de cacao mais aussi et forcément à la qualité de la matière première. Le cacaoyer a été introduit en Afrique avec la colonisation afin de répondre à la demande toujours croissante de la société européenne. En effet, de produit uniquement consommé dans les cours royales, le chocolat est devenu un produit grand public avec la révolution industrielle.

Les africains sont les plus grands producteurs de cacao

La Côte d’Ivoire est le plus grand producteur de fèves de cacao au monde. 40 % de la production mondiale vient de ce pays. Le numéro 2 sur le podium est le Ghana suivis par le Nigéria et le Cameroun. En fait, aujourd’hui c’est l’Afrique qui se taille la part du lion dans ce marché. Mais ce produit est souvent mal payé au producteur. C’est en train de changer. En effet, de plus en plus de distributeurs s’impliquent dans le commerce équitable et préfèrent s’adresser à des producteurs respectueux de l’environnement pour pour pouvoir proposer des produits de qualité mais aussi parfaitement traçables.

Lidl propose sa marque « Way to go » produit selon les principes du commerce équitable

Lidl s’est intéressé dès 2012 à la filière et depuis 2016 tous les produits de la marque propre sont certifiés bio mais aussi Fairtrade, Rainforest Alliance ou encore UTZ. C’est ainsi que le distributeur propose du chocolat de très grande qualité produit par une coopérative du Ghana. Le produit est traçable de la fève jusqu’aux rayons du magasin. Grâce à cette filière, les 440 producteurs de la coopérative Kuapa Kokoo à Konongo au Ghana ont droit à des primes ce qui leur permettent d’améliorer leurs revenus mais aussi leur niveau de vie. De l’autre coté, le consommateur est certain d’avoir accès à un produit de qualité, venant d’une agriculture durable. Les tablettes ont un graphisme vintage, tout comme le papier d’emballage. Que ce soit la version noire ou au lait, les tablettes sont vendues au prix de 1,49 euros pour un poids net de 180 grammes. A croquer, ou à pâtisser, ces tablettes vont ravir les gourmands de tous âges. De plus, dès lors que le produit vient du commerce équitable, chacun y gagne.