Les reines du shopping : une candidate se met à pleurer après son shopping, c’est le drame !

Chaque semaine, les fans de mode et de Cristina Cordula peuvent retrouver la fameuse émission « Les Reines du Shopping » sur M6. Cinq candidates s’affrontent toujours sur des thèmes imposés et se retrouver avec un budget défini ainsi qu’un temps imparti. Avec une durée limitée, pas toujours simple de trouver toute sa tenue et de garder du temps pour la mise en beauté…

Cette semaine, le thème soumis aux participants était « stylée avec une pièce rock ». Un thème qui peut surement être très inspirant au vu de toutes les pièces rock qui existent ! Les tenues un peu rock sont d’ailleurs totalement à la mode : perfecto, bottines cloutées, tee-shirt de groupe… vous pouvez être certains que ces pièces reviennent tous les ans dans les dressings des addicts du shopping.

Les 5 candidates qui devaient donc trouver une pièce rock étaient : Vanessa, Marylin, Catherine, Lydia et Karima qui terminait la compétition. Les fashionistas avaient donc 400€ pour faire leur shopping.

Vanessa n’a même pas eu le temps de faire sa mise en beauté, ce qui a déçu ses concurrentes. Mais celle qui a le plus marqué les esprits est la dernière candidate : Karima. En effet, elle s’est laissée dépasser par le temps et a fait trop de boutiques avant de trouver sa tenue. Sortie du dernier magasin, il ne lui restait plus que 9 minutes seulement pour une mise en beauté : défi impossible donc.

Les reines du shopping : Karima fond en larmes après sa mise en beauté

En rentrant dans un salon de beauté, elle a fait l’erreur de demander le maquillage et la coiffure ! Avec si peu de temps, mieux vaut assurer la coiffure, la candidate étant déjà un peu maquillée avant.

« Il me reste quatre minutes, pour une mise en beauté avec une petite coupe rock avec une banane ! » demande-t-elle à la coiffeuse. Elle avait une idée trop précise dans la tête et elle n’a pas pu s’en empêcher. Cristina Cordula n’était pas contente du choix de Karima : « Tu demandes beaucoup de choses pour quatre minutes ma belle ! Moi je ferais rien », prévient la styliste. « J’ai peur, je vais tomber par terre, je vous assure ! », avoue Karima en s’asseyant pour débuter sa mise en beauté.

Et malheureusement, elle avait bien raison cette fois-ci. Les 4 minutes passées, la coiffeuse et la maquilleuse n’ont pas eu le temps de finir ce qu’elles avaient commencé. Elle s’est donc retrouvée avec une coupe qui n’était pas finie et un maquillage laissant à désirer mais elle a tout de même laissé 79€ ! Son teint n’a pas été assez travaillé, sa bouche rouge n’a pas été correctement faite et ses cernes ressortent. Une mise en beauté complètement ratée en somme !

Les Reines du shopping : Karima garde la tête haute malgré sa mise en beauté ratée

Ses concurrentes n’ont pas pu s’empêcher de commenter mais elles n’ont pas été très méchantes comme on peut le voir souvent dans les Reines du Shopping. Lydia était très empathique et s’est exclamée « Oh la pauvre… » en voyant le résultat. Vanessa, quant à elle, ne comprend pas que la coiffeuse n’ait pas fini la coiffure en 4 minutes.

Suite à ça, Karima s’est tout de même estimée heureuse car elle avait son teint fait et sa bouche rouge qu’elle voulait tant accorder avec sa tenue. Mais là, c’est le drame. En se levant pour se regarder de plus près, on se rend compte que la candidate s’est mise à pleurer. « C’est l’émotion, c’est les nerfs qui redescendent » explique-t-elle en séchant ses larmes.

Cristina affirme par la suite que la mise en beauté laisse complètement à désirer. Elle explique que les cheveux ont été gâchés car ils sont beaux au naturel. Pour elle, le teint n’est pas bien travaillé et le rouge à lèvre ne lui donne pas un beau teint car il fait ressortir ces cernes.

Quand la voix off des Reines du shopping demande aux concurrents de Karima ce qu’elle pense du résultat, voici leurs commentaires :

Lydia : « Ça se voit que c’est pas fini, c’est ça qui me dérange »

Marylin : « Je suis mitigée… »

Vanessa : « Moi j’suis contente qu’elle l’ait fait ! »

Catherine : « Ça a été le shopping le plus spectaculaire de la semaine

C’est finalement Marylin qui remporte Les Reines du Shopping. En tous cas, Karima se rappellera longtemps de sa participation aux Reines du shopping, même si elle n’a pas gagné !