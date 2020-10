Les Reines du Shopping : une influenceuse déçue par son passage dans l’émission

Parmi les émissions cultes de M6, nous pouvons citer Les Reines du Shopping. Le programme présenté par Cristina Cordula, qui se charge de noter les participantes et de donner des conseils de mode et de maquillage, voient cinq filles s’affronter sur un thème donné. Chacune aura une journée de tournage pour trouver le look parfait et la journée se conclut par un défilé, à la suite duquel les quatre concurrentes notes la tenue choisie. L’émission a pour elle de nombreux fans qui attendent chaque jour de découvrir les nouveaux épisodes. Et bonne nouvelle, malgré l’épidémie de covid 19, le tournage a pu reprendre, la production veillant à ce que la distanciation sociale et les gestes barrières soient totalement respectés.

Un participante déçue par le tournage de l’émission

Inès Bellah était une des heureuses participantes pour la semaine spéciale mère-fille. Son visage et son nom ne vous sont peut-être pas étrangers. La jeune femme est en effet une influenceuse qui possède plus de 101 000 followers sur Instagram. Inès a profité de l’émission pour relooker sa maman. Mais d’après ce qu’elle a dit au magazine Télé Star, elle n’en garde pas un très bon souvenir : « Je n’ai pas vraiment aimé. En fait, je n’aime pas la compétition, les blablas, et les comparaisons. C’est une émission très girly« .

On se demande en effet pourquoi la jeune femme s’est retrouvée dans Les Reines du Shopping si elle n’aime pas la compétition, sachant que c’est le concept tout entier qui repose là dessus. Émission de télévision oblige, la production compte beaucoup sur les remarques des participantes. Mais visiblement, Inès ne se retrouve pas dans ce système qui consiste à commenter les essayages des concurrentes, sans lésiner sur les petites piques ou moqueries. Toujours dans la bonne humeur cela dit, et avec bienveillance évidemment.

Des conditions de tournage qui ne sont pas agréables

La jeune femme ne semble pas pour autant regretter son passage dans l’émission, mais déplore un tournage qui n’est pas des plus intéressants. « On reste toute la journée enfermées devant une caméra à regarder ce que font les autres« a-t-elle expliqué. Et surtout, Inès regrette qu’elle n’a pas pu faire réellement connaissance avec les autres participantes, a par lorsque les caméras sont allumés : I »l n’y a pas de partage. Chaque candidate reste dans sa chambre. On se voit le matin pour tourner et ça dure jusque tard. Ce n’était pas ce que j’attendais du début à la fin ».

Une émission qui attire des célébrités

Inès Bellah n’est pas la seule personnalité publique à avoir participé à l’émission de M6. Récemment, c’est la ministre de la culture Roselyne Bachelot qui a notamment participé pour défendre une association. Le tournage de l’émission a eu lieu avant sa nomination au ministère et les téléspectateurs ont été conquis par la femme politique. Cristina Cordula également, qui a félicité celle qui est aussi chroniqueuse de télé et de radio.

Sachez enfin qu’Inès n’est pas la première candidate à parler de sa participation au programme. Une autre influenceuse avait révélé les coulisses de l’émission. Chloé a en effet participé pour une semaine spéciale influenceuses et n’a pas hésité à parler de son expérience auprès des ses abonnés. L’occasion pour nous d’en apprendre un peu plus sur cette émission, le tournage.

Elle avait notamment expliqué que les filles ont chacune leur chambre d’hôtel et qu’elles ne se voient pas avant le tournage. Elles ont chacune une journée pour faire le shopping, même si le temps est limité sur cette journée pour respecter ce que nous voyons à l’écran. Enfin, même si elles trouvent une tenue qu’elles adorent, les participantes doivent en essayer plusieurs pour jouer sur le suspens. Elles essayent parfois ainsi des tenues qu’elles n’aiment pas du tout : cela permet aux autres candidates de trouver des punchlines et de commenter les tenues.

L’émission est en tout cas diffusée du lundi au vendredi soir sur M6 et fait les beaux jours de la chaîne. Elle est toujours portée par la très populaire Cristina Cordula, qui est ravie chaque jour de vous apporter de nombreux conseils.