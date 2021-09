Les Reines du shopping : Une candidate passe une annonce inattendue dans l’émission… Cristina Cordula et les candidates étonnées !

L’émission Les reines du shopping réserve souvent bien des surprises aux téléspectateurs. Cette semaine, l’une des candidates a décidé de profiter de son passage pour faire passer un message aux personnes intéressées…qui sait, cela pourrait marcher.

Journée spéciale pour les Reines du shopping

Ce n’est pas une semaine ordinaire pour Les reines du shopping. Cette fois, elles sont au nombre de 6 à concourir, dans l’espoir d’être couronnées Reine du shopping à la fin de la semaine. Cependant, les filles invitées ne sont pas inconnues des téléspectateurs. En effet, elles étaient déjà venues dans l’émission. C’est donc une seconde chance qui leur a été offerte, afin d’essayer de remporter le titre une 2nde fois. Il faut préciser que ce sont toutes des gagnantes de l’émission. Elles se prénomment Rachida, Aline, Léa-Marie, Gabrielle et les jumelles Sarah et Sabrina.

Pour cette semaine, le thème imposé est : « être branchée en pull ». Ce jeudi 23 septembre 2021, c’était au tour de l’excentrique Rachida de relever le défi. Il s’agit d’un mannequin senior, et elle a déjà démontré qu’elle est une candidate redoutable, malgré son âge. Cependant, même si c’est une compétition, l’ambiance était plutôt bon enfant, et c’est détendue que Rachida s’est lancée dans la course. Comme d’habitude, cela a commencé par un petit tour chez la candidate. Elle a ainsi pu faire voir son dressing, et présenter les pièces de sa garde robe qu’elle préfère. Si pour tout le monde cela s’arrête là habituellement, cela s’est passé autrement avec Rachida.

L’annonce surprise de Rachida !

Aujourd’hui on va élire la Reine des Reines 👸 de cette semaine inédite spéciale Retour des gagnantes !

🙌🙌🙌

Donnez-moi vos pronostics ? Quel est votre look préféré ?

Et RDV à 17h30 sur @M6 pour ce nouvel épisode inédit 📺#Inédit #Finale #LRDS #NouvelleSaison pic.twitter.com/kdUYSDHYrr — Cristina Cordula (@cristinacordula) September 24, 2021

Pour sa 2e participation dans Les reines du shopping, Rachida veut gagner comme toutes les autres candidates, c’est sûr. Cependant, la belle dame se sent seule à son âge, alors elle décide de tenter le tout pour le tout. Profitant des caméras de l’émission Les reines du shopping, Rachida a décidé de s’adresser à la gente masculine. En effet, femme célibataire, elle est à la recherche de son âme sœur depuis un moment. La candidate, une fois ses tenues présentées, a exprimé son souhait : « Je cherche un homme de plus de 50 ans, style Depardieu, Lanvin ou Eric Cantonna ».

Son annonce a pris au dépourvu tout le monde, aussi bien Cristina Cordula que les autres candidates. Ces dernières ont été prises de fou rire, n’en croyant pas leurs oreilles. Joueuses, elles ont commencé par voir la personne dans leur entourage, qui pourrait correspondre à Rachida et à ses critères. Aline a proposé de lui présenter des Belges, en cherchant dans toute la Belgique. Gabrielle semble connaître un collègue de travail parfait pour Rachida.

Si les filles ont des propositions, même Cristina Cordula s’est prêtée au jeu, en assurant qu’elle allait « organiser cela ». On saura aujourd’hui qui sera la gagnante de cette semaine. Cependant, on sait déjà que Rachida aura beaucoup de propositions pour trouver l’homme de sa vie. En tout cas, les filles et Cristina Cordula sont partantes pour l’aider. Bonne chance Rachida !